L’annuncio manda in ansia i tifosi di Sinner, tennis italiano gelato

C’è sempre polemica intorno a Jannik Sinner: le parole dell’allenatore spiazzano i tifosi e non solo, cosa è successo

La nuova stagione di tennis è sempre più vicina e per Jannik Sinner è tempo di vacanze. Ancora pochi giorni prima di tornare in campo per allenarsi e preparare quello che sarà un anno lungo e difficile ma, al tempo stesso, anche entusiasmante. L’altoatesino ha un solo obiettivo in mente: confermarsi ad altissimi livelli e, ovviamente, mantenere il primo posto nel Ranking ATP.

Il vantaggio sui rivali è ampio ma non bisogna in alcun modo abbassare la guardia e il primo a saperlo è lui stesso. Ci sarà tempo per pensarci perché da qui all’inizio degli allenamenti c’è ancora un po’ di pausa e quindi qualche altro giorno di vacanza. Sono necessari per recuperare energie e, soprattutto, ricaricare le batterie, fisiche e anche mentali, visto che c’è stato grande stress per lui per le partite sì ma anche per la questione Clostebol, che è ancora tutta da valutare. Giorni di vacanze che Sinner si sta godendo con un’altra grande passione, gli sci. Anche se questo ha scatenato un po’ di polemiche nelle ultime ore.

Sinner e gli sci, le parole di Barazzutti

Una scelta rischiosa, è così che l’ha definita Corrado Barazzutti, ex tennista. “Sarebbe stato meglio evitarla“, ha detto l’attuale allenatore di Lorenzo Musetti. Che ha aggiunto: “Fosse stato un mio giocatore l’avrei sconsigliato, ma sappiamo però che Jannik è un fenomeno anche sugli sci“.

Sinner è infatti nato come sciatore, come lui stesso ha detto: “Per lui stesso è come andare in bicicletta, non si dimentica mai, quindi va bene così. Non penso tra l’altro si sia preso alcun rischio e per fortuna è andato tutto bene“, il pensiero di Barazzutti. Gli è stato chiesto anche un pronostico per quella che sarà la nuova stagione. L’allenatore non ha alcun dubbio: “Sinner è il favorito in ogni torneo e lo sarà anche all’Asutralian Open. L’unico alla sua altezza è Carlos Alcaraz, che è più discontinuo ma ha lo stesso livello di qualità. Tutti gli altri, mi sembra, si sono rassegnati alla superiorità di Jannik, come Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Quindi mi aspetto un’altra stagione dominata da lui e da Alcaraz”. Insomma, il messaggio è piuttosto chiaro. Sinner parte più avanti rispetto a tutti gli altri ed è difficile non dargli ragione visto il livello che ha raggiunto. E le recenti vittorie non hanno fatto altro che consacrare questo scenario.