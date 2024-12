Milan scatenato, ha mandato gli osservatori: colpo in Brasile

Il Milan lavora sul mercato per rinforzare la rosa: nel mirino un giovane talento brasiliano

Il Milan ha chiuso il 2024 con un pareggio, l’1-1 contro la Roma che nn ha salvato la panchina di Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano è stato esonerato ieri sera, al suo posto Sergio Conceiçao, un altro tecnico lusitano: conosce la Serie A solo da calciatore ma è reduce dall’esperienza al Porto dove ha mostrato le sue abilità.

Non mancano gli alibi a Paulo Fonseca che contro i giallorossi ha giocato con una formazione ampiamente rimaneggiata, falcidiata da infortuni e da calciatori che non hanno performato secondo le aspettative. I mese di gennaio sarà cruciale per i rossoneri che devono risalire la china, anche perché al momento l’obiettivo minimo della qualificazione alla Champions League è decisamente distante.

In quest’ottica saranno ore e giorni frenetici in via Aldo Rossi con Ibrahimovic, Moncada e Furlani chiamati a lavorare anche sul mercato per provare a rinforzare una squadra che qualche lacuna l’ha mostrata nel girone d’andata che si concluderà con il primo turno del 2025.

Milan, assalto ad un talento brasiliano: concorrenza folta

Spetterà a Conceiçao indicare quali reparti e quali ruoli saranno da rinforzare: e chissà che non cambierà anche il destino di alcuni calciatori della rosa attuale. Con Fonseca tra coloro finiti ai margini del progetto c’è Fikayo Tomori, addirittura dato in partenza, oggetto di una corte serrata da parte della Juventus, alla ricerca di un centrale affidabile.

Nei prossimi giorni l’allenatore valuterà la rosa in Arabia Saudita, lì dove i calciatori voleranno per la Supercoppa Italiana da contendere ad Inter, Juve ed Atalanta. Dalle analisi del tecnico si lavorerà nel rinforzare la rosa rispettando sempre i parametri ed i diktat della dirigenza.

Rinforzi per l’immediato ma anche per il futuro, perché in casa rossonera c’è il chiaro obiettivo di puntare sui giovani per poi valorizzarli e cederli generando plusvalenze. Ed in quest’ottica gli osservatori rossoneri scandagliano il mercato mondiale alla ricerca di quei talenti da strappare anche alla concorrenza.

E gli scout rossoneri hanno messo nel mirino Breno Bidon, centrocampista classe 2005 del Corinthians. Vincolato al club Paulista da un contratto fino al 2028, il giovane calciatore può ricoprire tutti i ruoli della mediana, da play davanti alla difesa fino alla trequarti. Mancino di piede, la sua crescita è stata notata anche da altri top club europei, dal Real Madrid al Barcellona fino all’Arsenal.