Milan-Tomori, tutta la verità in Arabia Saudita

Fikayo Tomori è al centro dei rumors di calciomercato, con la Juventus che lo vorrebbe per rafforzare il proprio pacchetto difensivo

E’ tutto da scrivere il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore inglese non sta certo vivendo un periodo facile: nelle ultime settimane è di fatto diventato una riserva del Milan, dopo essere stato uno dei protagonisti indiscussi della conquista dello Scudetto, con Stefano Pioli in panchina. Lui e Pierre Kalulu hanno rappresentato un muro invalicabile per molti attacchi.

In questa prima parte di stagione, però, le gare di alto livello non sono state molte, ma c’è quella prestazione al Bernabeu, contro il Real Madrid, in Champions League, che si porteranno tutti nel cuore. Gli errori commessi sono stati comunque tanti e Paulo Fonseca ha alla fine deciso di puntare su Malick Thiaw e Matteo Gabbia. La coppia formata dal tedesco e dall’italiano è quella che gli ha dato più garanzie, ma le partite sono tante e con il cambio di allenatore tutto può ribaltarsi. Tomori ha chiaramente bisogno di sentirsi importante all’interno del progetto rossonero. Con Conceicao può tornare ad esserlo ed è quello che vuole l’inglese.

Milan, futuro Tomori: il punto della situazione

Il Milan da parte sua, come ha sempre fatto capire, non ha giocatori incedibili e le offerte concrete vanno prese in considerazione. Succederebbe lo stesso con Tomori, che viene però valutato più di 30 milioni di euro.

La Juventus che continua a pensare a lui è dunque avvisata. In Arabia Saudita le parti avranno modo di confrontarsi per capire se ci sono i margini per una trattativa, ma è difficile immaginare che possa esserci un’accelerata. L’arrivo di Sergio Conceicao e l’obbligo di avere tra le mani un sostituto (Mosquera resta il preferito e il Diavolo non può certo restare con tre centrali) impongono prudenza. Bisogna aggiungere inoltre che i bianconeri, al momento, non hanno alcuna intenzione di mettere sul piatto proposte davvero importanti. Il Milan per cedere il suo giocatore ha bisogno di certezze e al prestito non aprirà di certo, a meno che non ci sia l’obbligo. Il club rossonero, però, non ha alcuna fretta e aspetterà di capire cosa ne penserà Sergio Conceicao. Dopo l’Arabia potremmo saperne di più, ma Fikayo Tomori, in questo momento, è un po’ più vicino al Milan che alla Juventus di Thiago Motta.