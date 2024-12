@ML – Milan, i convocati per la Supercoppa: out solo in due

I convocati del Milan per la Supercoppa in Arabia Saudita: rientrano Pulisic e Leao, sono due invece gli assenti

In questi minuti è partita la missione Supercoppa per il Milan di Sergio Conceicao. Dopo la conferenza stampa di presentazione, l’allenatore si è unito alla squadra e ai dirigenti per partire verso l’Arabia Saudita, dove esordirà il 3 gennaio prossimo alle ore 20:00 per affrontare la Juventus in semifinale. Ibrahimovic è stato chiaro: la Supercoppa è un obiettivo, e quindi ci si aspetta un risultato importante.

Conceicao deve fare i conti con una situazione piuttosto complicata. Oltre ai problemi ambientali, di risultati e di gioco, c’è anche la questione infortuni a tenere banco. Nelle ultime settimane Paulo Fonseca non ha potuto contare su molti giocatori importanti come, ad esempio, Christian Pulisic, assente da inizio dicembre per una lesione e poi per un problemino al polpaccio. L’americano però in Arabia Saudita ci sarà: è partito con il resto della squadra così come Rafael Leao, anche lui out contro la Roma per una elongazione. La loro presenza fra i convocati, però, non significa che sono pronti per scendere subito in campo contro la Juventus fra pochi giorni.

Milan, i convocati per la Supercoppa

Per quanto riguarda le assenze, invece, sono due i giocatori che non prenderanno parte alla spedizione: Noah Okafor e Samuel Chukwueze, entrambi alle prese con lesioni piuttosto serie. Fanno parte del gruppo quindi anche Loftus–Cheek e Musah, anche loro infortunati da circa metà dicembre. Da capire però se potranno scendere in campo per queste prossime due partite.