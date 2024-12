Può arrivare il 31 gennaio, il Milan aspetta per far abbassare le richieste

La società rossonera monitora la situazione di un noto giocatore straniero: potrebbe essere il grande colpo del mercato invernale.

Manca ormai poco all’inizio della sessione invernale del calciomercato e i tifosi del Milan sperano che la dirigenza intervenga nella maniera opportuna per rinforzare la squadra. Probabilmente il nuovo allenatore Sergio Conceicao avrà avanzato qualche richiesta prima di firmare il contratto che lo legherà al club fino a giugno 2026.

È evidente che ai rossoneri farebbero comodo alcuni innesti, questi mesi hanno mostrato quelli che sono i limiti del gruppo e anche gli errori commessi nella sua costruzione da parte della società. Non bisogna aspettarsi investimenti particolari, però a gennaio ci sono spesso alcune occasione a costo non eccessivo che si possono sfruttare. Ovviamente, bisogna muoversi con la giusta tempistica e offrire i giusti argomenti per condurre in porto la trattativa.

Calciomercato Milan, arriva anche un attaccante?

In queste settimane si è parlato soprattutto del possibile arrivo di un centrocampista. Vero che è appena rientrato Ismael Bennacer e che ciò rappresenta una risorsa in più per Conceicao, però il Milan potrebbe comunque decidere di rinforzare un reparto in cui effettivamente farebbe comodo una pedina in più. Anche se numericamente i giocatori non mancherebbero, al netto del discorso infortuni, a livello di caratteristiche sarebbe utile intervenire. Magari cedere Ruben Loftus-Cheek e rimpiazzarlo con qualcuno di più funzionale al progetto tecnico sarebbe una buona mossa.

Nei giorni scorsi è emerso anche qualche nome per le fasce, dato che Noah Okafor e Samuel Chukwueze non sono incedibili, ma sorprendentemente è spuntato anche il nome di un attaccante: Randal Kolo Muani. Sky Sport aveva rivelato l’esistenza di un sondaggio con il Paris Saint Germain per capire se vi fosse la possibilità di prenderlo con la formula del prestito. Operazione non semplice, anche perché bisogna considerare lo stipendio del francese (5 milioni di euro netti annui più 2 di bonus). Sulle sue tracce anche Juventus, Arsenal, Chelsea e altre società.

Il PSG è disposto a discutere della cessione di Kolo Muani, pagato ben 93 milioni di euro nel mercato estivo 2023, però in caso di prestito vorrebbe che l’ingaggio venisse pagato interamente dal club acquirente. Non è semplice trovare la quadra per questo tipo di affare, da non escludere che si possa usare la strategia dell’attendismo fino all’ultima settimana di gennaio, sperando che le condizioni migliorino per poter fare poi un tentativo. Se la posizione della società parigina si dovesse ammorbidire sul fronte stipendio, ci sarebbero più chance per Milan e Juventus. Attenzione alla Premier League, dove di soldi ce ne sono di più.