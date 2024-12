Subito un “nuovo acquisto”: Conceicao lo rivaluta

Con Conceicao cambia completamente la vita per alcuni giocatori: ce n’è uno che si prepara a diventare come un nuovo acquisto

L’arrivo di Sergio Conceicao è stato come un fulmine a ciel sereno. Il possibile esonero di Paulo Fonseca era nell’aria ma nessuno si aspettava che potesse arrivare a cinque giorni dalla Supercoppa Italiana. Invece, la società, subito dopo la partita con la Roma, ha deciso di cambiare. Al suo posto un altro portoghese, ma la nazionalità è l’unica cosa che condividono perché svolgono il mestiere in maniera completamente diversa, in ogni settore.

La scelta di prendere Conceicao è corretta; quello che lascia perplessi sono i modi e i tempi, ma oggi Ibrahimovic si è esposto, mettendoci la faccia, chiedendo scusa a Fonseca e ai tifosi. Ora è tempo di guardare avanti e le sensazioni sono molto positive: il nuovo allenatore, a differenza dell’ex Lille, è molto più idoneo per le caratteristiche dei giocatori, abituati ad un calcio di transizione con Pioli, ad un calcio fatto di intensità e di verticalità. Tant’è che la rosa, tolti i cinque acquisti dell’estate scorsa, è rimasta praticamente la stessa. Tanti giocatori potrebbero trovare nuova linfa con Conceicao e in particolare uno.

Per Loftus-Cheek cambia tutto: così può tornare ad essere utile alla causa

Fra quelli più in difficoltà in questi mesi con Fonseca c’è Loftus-Cheek, che non è mai riuscito ad imporsi e ad esprimere le sue qualità migliori. In un calcio fatto di possesso, di ragionamento, di spazi stretti e alta qualità, l’inglese ha fatto davvero grande fatica. E così si spiega il perché. Ora però è pronto a riprendere in mano la situazione e a tornare ad essere un giocatore utile alla causa (quando tornerà dall’infortunio).

Con Pioli ha giocato la miglior stagione della sua carriera e con Conceicao può provare a ripetersi. Da trequartista, qualora il nuovo tecnico deciderà di continuare sulla scia degli ultimi tempi al Porto con il 4-2-3-1; da centrocampista centrale, se invece opterà per rispolverare il suo ottimo 4-4-2; da mezzala, se Sergio dovesse decidere di cambiare totalmente e di passare ad un 4-3-3, il sistema di gioco che sembra più idoneo alle caratteristiche della squadra. Ma come sempre non è il modulo che fa la differenza bensì i principi di gioco: in un calcio più dinamico, più intenso e con più corse in verticale, l’ex Chelsea potrebbe trovarsi più a suo agio e così diventare come un nuovo acquisto. Le caratteristiche di Loftus-Cheek non sono mai state in discussione e, anzi, sono preziose nella giusta struttura. E adesso potrebbe esserci.