Al Milan per sei mesi: colpo da sogno a gennaio, clamorosa proposta

La proposta per il Milan è davvero clamorosa: un colpo da sogno per far felici i tifosi e soprattutto Conceicao, ma serve uno strappo alla regola

Siamo appena entrati nel nuovo anno ma non c’è troppo tempo per festeggiare. Per il Milan sta per iniziare un mese decisivo: subito la Supercoppa, dopodiché campionato, Champions League e, soprattutto, calciomercato. I rossoneri devono rialzare la testa il prima possibile e per farlo hanno deciso di cambiare guida tecnica: via Paulo Fonseca, dentro Sergio Conceicao. La lingua è la stessa, ma il modo di allenare è completamente diverso.

Il Milan sa di dover dare però altri segnali e per farlo c’è bisogno di fare qualche operazione di mercato importante. Conceicao deve essere supportato con acquisti utili alla causa per rinforzare seriamente la rosa, così da poter puntare concretamente al quarto posto e ad un buon cammino in Champions. Un centrocampista, un difensore e, forse, un esterno d’attacco potrebbero essere gli obiettivi principali, con un occhio sempre attento alle occasioni. E poi ci sono i sogni, le suggestioni, quei giocatori impossibili da raggiungere ma che, per una serie di incastri perfetti, potrebbero diventare delle opportunità. Sembra essere il caso di Dani Olmo, che da ieri è ufficialmente fuori rosa al Barcellona.

Dani Olmo al Milan? La proposta è clamorosa

La scelta, ovviamente, non è del club: lo spagnolo è arrivato in estate per 50 milioni dal Lipsia ed è stato un elemento molto importante per Flick in questa prima parte di stagione. Il problema però è il solito: il Barcellona, che ha gravissimi problemi finanziari, aveva tesserato lo spagnolo fino al 31 dicembre 2024 in sostituzione dell’infortunato Christensen, e adesso non ha modo di reinserirlo e la LaLiga, che si è esposta ufficialmente nelle ultime ore, ha annunciato che è out.

Da qui nasce la proposta di Alessandro Jacobone, noto giornalista al seguito del club rossonero, che sul suo profilo X ha posto la seguente domanda ai tifosi: “Sareste disposti a fare da “stampella” al Barcellona, affinché Psg, Chelsea e Liverpool non gli sciacallino a zero il giocatore, e prendere Dani Olmo per sei mesi a condizioni favorevoli?“. Lo spagnolo, tramite il suo agente, ha annunciato che ha intenzione di restare e di non usufruire della clausola rescissoria che gli permetterebbe, in questo caso, si liberarsi a zero (da qui l’ipotesi di sciacallaggio delle big d’Europa).

Sareste disposti a fare da “stampella” al #Barcellona, affinché #Psg, #Chelsea e #Liverpool non gli sciaccallino a zero il giocatore, e prendere Dani #Olmo per sei mesi a condizioni favorevoli? 🤔 — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) December 31, 2024

Le risposte, come è giusto che sia, sono tutte positive. Sì, lo prenderebbero subito, ma la domanda è un’altra: il Milan farebbe mai un’operazione del genere? Se avesse l’opportunità di farlo, sì, dovrebbe, ma sappiamo che la proprietà rossonera ha un altro modo di operare. Prendere Dani Olmo per soli sei mesi sarebbe invece un grande segnale e una risposta a chi dice che RedBird non ha ambizione: non sarebbe un acquisto, come gli altri, a scopo finanziario ma solo sportivo. Uno strappo alla regola, insomma.