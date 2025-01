Briatore distrugge i tifosi Ferrari, l’annuncio gela la “Rossa”

Briatore ha parlato della situazione piloti in F1, ha elogiato Verstappen e non ha menzionato quelli della Ferrari.

Max Verstappen è un quattro volte campione del mondo e nel 2024 è riuscito a confermarsi il numero 1 per la quarta volta consecutiva. Sarà molto interessante vedere se l’anno prossimo sarà in grado di mantenere la corona di re della F1 oppure se ci sarà un altro rivale pronto a soffiargliela.

Per come sono andate le cose nella seconda metà del Mondiale 2024, con una Red Bull calata e valori più ravvicinati tra i top team, verrebbe facile pensare a un 2025 con maggiore equilibrio e una lotta iridata che comprenda almeno due-tre piloti. Da capire quanti cambiamenti decideranno di fare le diverse scuderie rispetto alla scorsa stagione, considerando anche che a un certo punto lo sviluppo verrà bloccato o comunque limitato per concentrarsi sulla monoposto del 2026, anno nel quale entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico. Fondamentale partire con una buona base alla quale non dover apportare grosse rivoluzioni durante il campionato. McLaren, Ferrari e Mercedes sanno che potrebbero avere un’occasione di battere la Red Bull nel 2025, quindi cercheranno di sfruttarla.

F1, chi può sconfiggere Verstappen? Parla Briatore

La McLaren ha avuto la macchina migliore nella seconda parte dell’ultimo Mondiale, dunque è normale pensare che possa essere la prima candidata a vincere. Lando Norris e Oscar Piastri sono due piloti di talento e con l’esperienza fatta nel 2024 potrebbero essere più forti.

Flavio Briatore, interpellato da Formule1.nl sulla possibilità che sia Norris il più grande rivale di Verstappen nel 2025, ha risposto così: “Il problema di Lando rispetto a Max è stata l’inesperienza. È ancora giovane, forse troppo. Le cose potrebbero andare meglio l’anno prossimo. L’esperienza dell’ultima stagione lo può aiutare sicuramente“.

Norris ha 25 anni e ha corso sei stagioni in F1. Più che un problema di età, è una questione di non essere abituato a lottare costantemente per le prime posizioni. La pressione cambia e a volte può giocare brutti scherzi, portando degli errori. Deve migliorare sotto questo punto di vista e, appunto, l’esperienza del 2024 gli può servire parecchio a farsi trovare più pronto.

Briatore ha ammesso che non è rimasto sorpreso dall’esito dello scorso Mondiale di Formula 1: “Sapevo che Verstappen sarebbe stato campione. Semplicemente perché è il migliore. Si diventa campioni anche negli anni complicati. Forse nel 2024 non è stato semplice con una macchina come la Red Bull, ma la qualità del pilota ha fatto la differenza“. Verstappen è il numero 1 della griglia, l’executive advisor dell’Alpine non ha dubbi e lo mette davanti a tutti, compresi i piloti Ferrari. Vedremo se Charles Leclerc e Lewis Hamilton toglieranno il trono a Max.