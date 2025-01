Con il Milan è finita, addio fra sei mesi

Sono pronti a lasciare il Milan al termine della stagione. La situazione è molto chiara: il punto della situazione all’uno gennaio 2025

Fra sei mesi esatti sarà finita. Sono ben quattro i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto con il Milan il prossimo 30 giugno.

E’ vero che con l’arrivo di Sergio Conceicao qualcosa potrebbe cambiare, ma è difficile che Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Tammy Abraham e Luka Jovic riescano a tenersi il Milan. E’ praticamente impossibile che possa farlo l’ex terzino della Roma, che non ha ancora recuperato dal brutto infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo da questa estate. Il suo destino è segnato anche per via di un alto stipendio, che lo potrebbe portare in Arabia Saudita. C’è la speranza di firmare un ultimo contratto importante, magari grazie ad una chiamata di Stefano Pioli.

Futuro lontano dal Milan anche per l’attaccante serbo, già ai margini del gruppo. In estate aveva preso la maglia numero nove, con la convinzione di giocare un ruolo importante in rossonero, ma con l’arrivo di Tammy Abraham tutto è cambiato. Oggi l’ex Fiorentina è addirittura la quarta scelta, considerando anche Francesco Camarda, oltre che ovviamente Alvaro Morata.

Calciomercato Milan, da Abraham a Calabria: il punto sul loro futuro

Tra i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno c’è chiaramente anche Tammy Abraham, arrivato in estate con la formula del prestito secco.

L’inglese percepisce uno stipendio da più di quattro milioni di euro netti a stagione, troppo alto per il rendimento fornito. L’ex Roma ha ancora qualche settimana per provare a convincere il Milan, ma servirebbe trovare poi un accordo con l’entourage del giocatore e poi con i giallorossi. La strada è dunque in salita.

Con il cambio di allenatore a sperare in un clamoroso ribaltone è soprattutto Davide Calabria. Il capitano finito ai margini con Paulo Fonseca può tornare a giocare. Emerson Royal non ha certo convinto fino in fondo. Ma come detto sono davvero poche le speranze. Ad oggi, infatti, non c’è alcuna trattativa in corso. Ciò significa che può firmare qualsiasi altra squadra. Sulle tracce di Calabria ci sono diversi club, dall’Arabia Saudita alla Turchia ci stanno pensando, ma lo sta facendo anche la Juventus di Giuntoli, oltre che il Como e il Monza se dovesse rimanere in Serie A. Attenzione inoltre ad un ritorno di fiamma della Roma.