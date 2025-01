Conceicao se lo porta a Milano: arriva subito a gennaio

Dal Portogallo sono sicuri: il trequartista del Porto è finito nel mirino del Milan, e l’agente conferma tutto. Ecco tutti i dettagli

Per Sergio Conceicao sarà un periodo durissimo e di grande lavoro. Il Milan ha bisogno di azzerare tutto e ripartire: con nuove idee, nuove energie e nuova spinta. La scelta di puntare sull’ex Porto, per quanto sbagliata nei modi e nei tempi nel rispetto di Fonseca, è sicuramente corretta. Il portoghese può essere l’uomo giusto per ribaltare una squadra che ha bisogno di crescere dal punto di vista mentale ancor prima che tecnico e tattico.

Conceicao spera nel supporto totale della società anche per quanto riguarda il mercato. La rosa del Milan è già buona per mettere in atto il suo calcio, fatto di solidità, intensità e verticalità. Alcuni giocatori, come ad esempio Loftus–Cheek, potrebbero essere valorizzati dalle sue idee di calcio. Alla rosa però va aggiunto qualche tassello e non è da escludere che possa indicare giocatori del suo Porto, una squadra che ha sempre fatto bene in patria e anche in Champions League. Fra i giocatori nel mirino del tecnico per il nuovo Milan c’è anche un brasiliano: secondo fonti vicinissime al club portoghese, i rossoneri sarebbero concretamente interessati.

Dal Portogallo: “Il Milan su Pepê”, l’agente conferma

Il Milan starebbe pensando di acquistare Pepê, trequartista offensivo di grande talento. Può giocare sia in posizione centrale che da esterno, a sinistra e a destra. Piede destro e brasiliano, classe 1997, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e potrebbe lasciare il Porto già in questa sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da Mercado Azul, il Milan, oltre alle inglesi, ci sta seriamente pensando.

L’idea sarebbe di acquistarlo subito nel mese di gennaio. La notizia, riportata su X, ha ricevuto anche il like di Adriano Spadoto, che fa parte dell’entourage di Pepê, segno che effettivamente qualcosa c’è. Si tratta sicuramente di un giocatore molto interessante e che può tornare utile al Milan perché capace di giocare in tutti i ruoli della trequarti. Il problema è, come sempre, il prezzo, che quando si tratta di Porto è altissimo: almeno 30 milioni, che però può aumentare ancora. L’affare è possibile solo se il Milan dovesse trovare una nuova sistemazione a Samuel Chukwueze, che coi rossoneri proprio non riesce ad ingranare. Possibile destinazione Premier League, con Arsenal e Aston Villa in prima fila. E attenzione che le inglesi sono anche interessate a Pepê.