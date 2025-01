Conceiçao subito accontentato: c’è il nome del primo colpo

Sergio Conceicao può sorridere: il rinforzo richiesto sta per arrivare, il Milan ha deciso di accontentarlo.

Il pareggio interno contro la Roma è costato caro a Paulo Fonseca. Il Milan ha infatti deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore portoghese, che in questi pochi mesi da tecnico dei rossoneri non è mai riuscito a convincere fino in fondo. Il Diavolo, infatti, è stato altalenante sia sul piano del gioco che dei risultati: i 14 punti di ritardo dalla vetta della classifica, seppure con una partita da recuperare, sono davvero troppi per un club come il Milan.

E’ quindi cominciata l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina milanista. I vertici di via Aldo Rossi hanno scelto di puntare su un altro tecnico lusitano, svincolato dopo aver lasciato il Porto la scorsa estate. Con i rossoneri Conceicao, ex calciatore di Lazio, Parma e Inter e padre dello juventino Francisco, ha siglato un’intesa di un anno e mezzo.

Il nuovo allenatore del Milan ha già diretto il primo allenamento a Milanello ed è pronto a guidare i rossoneri il 3 gennaio in Supercoppa contro la Juventus. Nel frattempo, però, Conceicao ha già parlato con la dirigenza per capire quale può essere il rinforzo giusto in questo mercato di gennaio.

Primo colpo per Conceicao: arriva già a gennaio

L’allenatore portoghese ha fatto un nome ben preciso: si tratta di Otávio, trequartista attualmente all’Al Nassr dopo tanti anni al Porto. Conceicao, che ha avuto modo di allenarlo per diverse stagioni, ha individuato nel classe 1995 il profilo ideale per rinforzare la rosa rossonera. Il legame tra Otávio e Sergio Conceiçao è stato uno dei segreti dei successi del Porto negli ultimi anni (tra cui tre campionati portoghesi): il nuovo allenatore del Milan è convinto che il centrocampista possa dare lo stesso enorme contributo anche in rossonero.

Otavio è al suo secondo anno in Arabia Saudita dopo 7 stagioni al Porto. Il fantasista si trova bene con l’Al-Nassr ma la possibilità di tornare in uno dei maggiori campionati europei, sommata alla fiducia che Conceiçao ha sempre riposto in lui, potrebbe convincerlo a sposare la causa milanista.

Ibrahimovic e Moncada vorrebbero farlo sbarcare a Milanello già a gennaio, accontentando così il nuovo allenatore: l’idea è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione. I tifosi incrociano le dita e si augurano davvero di poter vivere un girone di ritorno da protagonisti.