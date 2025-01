Doppio scippo a Roma e Napoli: nuovo bomber al Milan

Il Milan pronto a scippare il giocatore a Roma e Napoli: il bomber vestirà la maglia del club rossonero

Sono ore caldissime quelle che si stanno vivendo in casa Milan dove c’è stato un vero e proprio ribaltone per quanto riguarda la guida tecnica.

Il pareggio contro la Roma ha segnato la fine del regno di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera e l’inizio di quello di un altro tecnico portoghese, vale a dire Sergio Conçeiçao. L’ex allenatore del Porto, che in Italia da giocatore ha vestito la maglia della Lazio, avrà il difficile compito di riportare il Milan in lotta per un posto nella prossima Champions League che, al momento, è lontana ben 8 punti.

Un margine non banale, ma al termine della stagione mancano ancora tante partite ed il Milan è chiamato a fare un filotto di vittorie per rimettersi in careggiata. Per raggiungere tale scopo, i rossoneri dovranno attingere anche dal mercato di gennaio che pure si preannuncia molto movimentato tanto in entrata quanto in uscita. Obiettivo prioritario del Milan è quello di regalare al nuovo allenatore un centrocampista considerato che in mezzo al campo le scelte sono abbastanza limitate.

Non è escluso, però, l’arrivo di un attaccante visto che sia Morata che Abraham non si stanno rivelando quei bomber che ci si aspettava. Il Milan sta sondando diverse piste e secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur la dirigenza sarebbe fortemente interessata a Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Milan, idea Lucca per gennaio: scippo a Roma e Napoli

Lorenzo Lucca è l’ultima idea di mercato per l’attacco in casa Milan secondo quanto riportato da Ekrem Konur tramite il suo profilo X. Il noto esperto di mercato ha fatto sapere come i rossoneri siano una delle squadre che stanno seguendo molto da vicino il bomber dell’Udinese in vista di gennaio dove sono chiamati a regalare rinforzi al neo allenatore Conçeiçao.

In questa prima parte di stagione, Lucca ha trascinato i bianconeri con i suoi 7 gol in 18 partite, attirando l’attenzione di svariati club. Oltre al Milan, infatti, in Italia l’attaccante piace molto pure a Napoli e Roma, ma i rossoneri vogliono giocare d’anticipo per scippare le contendenti.

Le prestazioni di Lucca non stanno passando inosservate neppure all’estero e secondo Konur anche club di Premier League e di Liga stanno seguendo con interesse il giocatore e potrebbe fare un’offerta all’Udinese già a gennaio. Per questo motivo, se il Milan vorrà far vestire la propria maglia a Lucca dovrà muoversi in anticipo e fare all’Udinese un’offerta che la soddisfi. Il club friulano valuta Lucca almeno 15 milioni di euro, una cifra non troppo alta e per questo accessibile a molti club.