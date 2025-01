Il Milan fa sul serio: offerta clamorosa per il bomber

Secondo alcune indiscrezioni, il Milan starebbe preparando una clamorosa offerta per l’attaccante. Tutti i dettagli

Gennaio è iniziato e per il Milan inizia un mese fondamentale. C’è bisogno di azzerare tutto e ricominciare, con la nuova guida tecnica affidata a Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese è stato scelto per il post Fonseca con l’obiettivo di dare una scossa a tutto l’ambiente. In primis, ad un gruppo di giocatori che ha molte responsabilità su questa situazione. Da loro ci si aspetta uno scatto mentale ancor prima che tecnico e tattico.

Con gennaio inizia anche il calciomercato ed è una grande opportunità: con una buona campagna acquisti, c’è la possibilità di dare davvero una sterzata a questa difficile e complicata stagione. Rinforzi necessari e in ogni reparto: un difensore, un centrocampista e, magari, anche un esterno offensivo, soprattutto se dovessero arrivare delle uscite importanti come, ad esempio, quella di Tomori e di Chukwueze. A sorpresa, però, la società avrebbe messo nel mirino un centravanti, un ruolo ad oggi occupato da Morata e Abraham ma con risultati poco convincenti. La notizia arriva dall’America e racconta di un’offerta monstre dei rossoneri per un centravanti che Conceicao conosce molto bene.

Il Milan prepara l’offerta per Nunez, i dettagli

Si tratta di Darwin Nunez, che sembrerebbe aver deciso di lasciare il Liverpool già a gennaio. Secondo quanto riportato da alcune fonti provenienti dall’America, il Milan sarebbe addirittura disposto a fare già una importante offerta per l’acquisto immediato del centravanti uruguagio, pagato 85 milioni solo pochi anni fa dai Reds ma che adesso, con Arne Slot, non sta trovando molto spazio.

I rossoneri vorrebbero chiedere un prestito da 5 milioni più l’obbligo di riscatto di 45 milioni. Tanti, tantissimi soldi per un centravanti che, però, potrebbe essere l’uomo giusto per costruire su di lui il futuro. Insomma, quello di cui il Milan aveva bisogno già in estate per il dopo Giroud. Vedremo se queste indiscrezioni troveranno conferma nelle prossime ore, al momento il club è concentrato solo ed esclusivamente sulla Supercoppa Italiana e sulla semifinale del prossimo 3 gennaio contro la Juventus. Se dovesse arrivare una vittoria, il Milan giocherebbe la finale il 6 gennaio contro la vincente fra Inter e Atalanta. Serve una grande prestazione per riuscire a portare a casa un successo: in campionato, il risultato è stato di 0-0 e la partita è stata fra le più brutte di tutto il 2024. Dopo il capitolo Supercoppa, qualsiasi sia l’esito, bisognerà concentrarsi sul campionato, sulla Champions e anche, e forse soprattutto, sul calciomercato. Nunez è un sogno.