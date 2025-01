@ML – Milan: Pulisic pronto per la Juve, il punto su Leao

Per il Milan domani sarà vigilia di Supercoppa Italiana. La squadra rossonera di Sergio Conceicao affronterà la Juventus in Arabia Saudita

Domani sarà vigilia di Supercoppa Italiana per il Milan di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese interverrà in conferenza stampa, alle ore 12.30 locali (10.30) italiane, insieme a Mike Maignan, per presentare la sfida contro la Juventus, in programma venerdì.

Poi la squadra scenderà in campo per l’allenamento di rifinitura. Un allenamento che vedrà la partecipazione di Christian Pulisic, che anche oggi ha lavorato con il resto del gruppo ed è totalmente recuperato. L’americano così si candida ad una maglia da titolare per il match contro i bianconeri di Thiago Motta. Per quanto riguarda Rafa Leao, invece, sarà domani la giornata chiave. Oggi, come appreso da MilanLive.it, ha svolto un lavoro differenziato, ma sul campo. Se dovesse allenarsi con la squadra potrebbe essere convocato, sedendosi in panchina. Il Milan e Sergio Conceicao, però, non hanno alcuna intenzione di correre dei rischi.

Milan, c’è Florenzi con la squadra: l’esterno vola in Arabia Saudita

Discorso simile per quanto riguarda Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. Il tecnici portoghese spera dunque di avere una panchina più lunga, con il recupero dei due centrocampisti.

Come raccontato, nella serata di ieri, gli unici giocatori che non hanno preso parte alla trasferta in Arabia Saudita sono Samu Chukwueze, che dovrà stare fuori almeno un mese, e Noah Okafor, che ne ha ancora per almeno un paio di settimane. Una notizia non certo secondaria, data da Alessandro Jacobone, è legata ad Alessandro Florenzi, che domani volerà a Ryahad per stare vicino alla squadra. L’italiano è stato sempre un uomo spogliatoio e tornerà così a star vicino ai suoi compagni, chiamati a conquistare un trofeo dopo mesi complicati. Serve l’apporto di tutti, anche dell’ex Roma che sa come si vince.

Per quanto riguarda la formazione, l’undici non dovrebbe essere molto diverso da quello schierato da Fonseca contro la Roma, domenica scorsa. Di certo ci sarà Christian Pulisic al posto di Samu Chukwueze, ma l’americano potrebbe muoversi sulla sinistra, con lo spostamento di Jimenez sulla destra. Giocheranno certamente anche Theo Hernandenz, desideroso di tornare protagonista dopo un periodo complicato, oltre che Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, punti fermi del Milan