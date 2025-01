Ribaltone anche sul mercato: non va più via, cessione bloccata

Il calciatore vuole provare a giocarsi le sue ultime carte per provare a tenersi il Milan. Lo capiremo subito se il vento può cambiare

C’è una nuova aria a Milanello. Il Milan domenica notte ha deciso di cambiare allenatore e di affidarsi a Sergio Conceiçao. E’ così finita l’avventura in rossonero di Paulo Fonseca, che lascia dopo aver conquistato il derby ed essersi imposto al Bernabeu.

L’ex Porto dovrà rilanciare il Diavolo soprattutto in campionato, dove non si può fallire l’obiettivo Champions League. Presto capiremo su quali calciatori il nuovo allenatore deciderà di puntare, ma inevitabilmente qualcosa cambierà e tutti tornano ad essere in discussione. Le certezze acquisite in precedenza verranno meno e ci sarà spazio per ribaltare le gerarchie. E’ un pensiero, quello di provare a cambiare le carte in tavola, che accomuna diversi giocatori: da Fikayo Tomori a Ruben Loftus-Cheek passando per Davide Calabria.

Le nostre attenzioni sono proprio sul terzino italiano, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ad oggi non c’è alcuna trattativa per il rinnovo e l’addio si avvicina. Paulo Fonseca gli ha sempre preferito Sergio Conceicao e l’ormai ex tecnico rossonero lo ha spesso attaccato anche se solo in maniera implicita.

Milan, il futuro di Davide Calabria: il punto della situazione

I rapporti di sicuro non erano dei migliori e ora ci sarà modo, almeno di provarci. Convincere il nuovo allenatore per conquistare anche la dirigenza, per un rinnovo che in questo momento appare davvero complicato.

Ad oggi Davide Calabria è più fuori dal Milan che dentro, ma non ha alcun accordo con altre squadre. La sua priorità è stata sempre il Diavolo e adesso si è aperto uno spiraglio. Gli interessi di altri team, però, non mancano: all’estero piace in Arabia Saudita e soprattutto in Turchia, dove Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce sono in prima fila.

L’idea di Calabria, in alternativa al Milan, però, è quella di rimanere in Serie A. Hanno chiesto informazioni il Como, la Roma e ultimamente anche la Juventus di Thiago Motta. Giuntoli starebbe pensando al capitano italiano in vista dell’estate, considerando la sempre più probabile partenza di Danilo. I bianconeri cercano alternative sugli esterni e l’esperienza di Calabria sembra davvero far gola alla Juventus. Presto capiremo se il futuro del giocatore può davvero cambiare.