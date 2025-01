Torna in campo con Conceicao: ritrova il posto da titolare

Conceicao ha un duro compito: fare risultati, migliorare il gioco e rivalutare alcuni giocatori. Ce n’è uno che potrebbe ritrovare spazio

Una nuova era è appena iniziata in casa Milan. Quella targata Paulo Fonseca è già finita dopo circa sette mesi: come detto da Ibrahimovic in conferenza stampa, l’allenatore portoghese paga la poca continuità di risultati. Al suo posto è stato scelto Sergio Conceicao, che era uno dei candidati alla panchina rossonera anche durante la scorsa estate. Per lui un contratto fino a giugno 2026, come da annuncio ufficiale, ma in realtà è fino al prossimo giugno con opzione per il rinnovo.

I modi e i tempi della dirigenza per l’esonero di Fonseca sono stati un totale disastro e anche una grossa mancanza di rispetto nei confronti del tecnico. Almeno Ibrahimovic ci ha messo la faccia e ha chiesto scusa nella conferenza stampa di presentazione di Conceicao, ma anche Furlani e Moncada dovrebbero farlo. Per adesso ci accontentiamo dello svedese, l’unico che merita davvero fiducia e credibilità. Ora bisogna guardare avanti e il nuovo tecnico eredita una situazione molto difficile. La sensazione però è che la scelta dal punto di vista tecnico sia corretta: le sue idee di gioco si sposano bene con le caratteristiche della rosa, e con lui alcuni giocatori potrebbero rivedere il campo con più continuità.

Nuova vita con Conceicao: può tornare protagonista

Loftus–Cheek, fra i più in difficoltà in questi mesi con Fonseca, è uno di quelli che potrebbe tornare utile alla causa ma non è l’unico. Potrebbe rivalutarsi, ad esempio, anche Tomori, diventato ormai la terza o la quarta scelta con la precedente gestione. E, a proposito di difensori centrali, un altro elemento che potrebbe rivedere il campo è Pavlovic.

Acquistato in estate per circa 18 milioni dal Salisburgo, aveva fatto bene nelle prime uscite ma poi, con il passar del tempo, è uscito dai radar. Il motivo è chiaro a tutti: le sue caratteristiche, molto aggressive e istintive, non erano il massimo per una difesa di reparto, più rivolta al lavoro di squadra che individuale. Chiarissimo a tutti, tranne ai dirigenti, che hanno scelto di investire su di lui una cifra importante. Gabbia e Thiaw nel frattempo sono diventate due certezze, ma Pavlovic potrebbe trovare più spazio con il nuovo allenatore, ma tutto dipende da quale sarà l’impatto. Non c’è niente di definito ad oggi: Conceicao è arrivato solo da due giorni e ci sarà tempo e modo per fare valutazioni attente. Il serbo è un elemento di valore ma deve fare un percorso di recupero sotto tutti i punti di vista.