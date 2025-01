Una mazzata per i tifosi di Schumacher, annuncio duro da digerire

Villeneuve ha fatto un’affermazione importante che riguarda Verstappen e Schumacher: ecco cosa ha dichiarato.

Max Verstappen è arrivato a vincere quatto titoli mondiali consecutivi in F1 e nel 2025 spera di arrivare a quota cinque. Ha raggiunto Alain Prost e Sebastian Vettel trionfando nel 2024, ora ha nel mirino un’altra leggenda come Juan Manuel Fangio. Poi avrà davanti “solo” Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi con sette corone iridate ciascuno.

Chiaramente, molto dipenderà da lui e molto anche dal livello della sua monoposto. La Red Bull è stata imbattibile nel 2022, 2023 e inizio 2024, poi ha avuto un calo. McLaren, Ferrari e Mercedes sono riuscite a ridurre sensibilmente il gap e abbiamo visto gran premi meno scontati. Avendo accumulato tanto vantaggio nelle prime gare del Mondiale, il pilota olandese ha potuto amministrare senza assumere eccessivi rischi e ha cercato di ottenere il massimo possibile in base a quello che era il suo potenziale in ogni weekend. Non è mancato qualche momento di frustrazione e rabbia, perché quando sei abituato a stare davanti non è sempre facile dover accettare di rincorrere e di essere talvolta impotenti di fronte alla supremazia altrui.

F1, Villeneuve su Verstappen: cita Schumacher

Se Verstappen dovesse imporsi anche nel 2025, raggiungerebbe comunque Schumacher per numero (cinque) di titoli vinti consecutivamente in Formula 1. Il tedesco lo fece dal 2000 al 2004 con la Ferrari, andando ad arricchire una bacheca che conteneva già i due mondiali conquistati con la Benetton. Max si può anche avvicinare a Schumi per gare vinte, podi e pole position, tutti parametri sui quali il recordman è Hamilton.

Jacques Villeneuve, campione di F1 1997 dopo un duello proprio con Michael, è convinto che l’olandese possa riuscire nell’impresa di agguantare Schumacher (e Hamilton): “Verstappen ha ciò che serve – ha dichiarato a Governor Sport – per eguagliare i titoli di Schumacher. È ancora affamato e competitivo, mira sempre alla vittoria. Con la situazione giusta, lotterà sempre per vincere il mondiale. Finora ha vinto tutti quelli che poteva vincere“.

Effettivamente, Verstappen appena ha avuto una macchina da titolo non ha mai fallito. Se la Red Bull continuerà a dargliene una all’altezza, allora sarà molto difficile per gli avversari batterlo. Certamente sarebbe molto interessante per la F1 vedere una battaglia tra più piloti, ed è ciò che potrebbe succedere nel 2025 se rivedremo il trend della seconda metà del campionato 2024.