Conceicao ha detto no: stop alla cessione, vuole che resti

Sergio Conceiçao ha appena messo piede a Milanello ma sembra avere già le idee chiarissime su cosa fare e vuole che un perno importante resti

Il tecnico portoghese non ha molto tempo per imparare pregi e difetti della rosa visto che sarà subito impegnato nella Supercoppa Italiana. L’unico parere che sembra avere già espresso è sulla permanenza di un giocatore a centrocampo.

Contro la Roma il Milan non ha perso la partita ma ha chiuso un ciclo. Si perché la parentesi di Paulo Fonseca a Milanello si è definitivamente arenata con il pareggio di San Siro. La squadra già non era più dalla sua parte e al di là del risultato la scelta della società era chiara da tempo. I rossoneri hanno deciso di affidarsi ad un altro portoghese, dopo che Maurizio Sarri (il favorito) aveva declinato la proposta “a termine” fino a giugno.

Sergio Conceiçao, senza remore, ha raccolto la sfida e non si è fatto problemi dei suoi trascorsi interisti da calciatore. L’ex esterno d’attacco ha tutte le migliori intenzioni per proseguire nel suo lavoro, dopo aver fatto intravedere ottime cose con il Porto, in patria. In questo momento per risollevare il Diavolo ci vorrebbe qualcosa di importante dal mercato di gennaio, ma non bisogna anche sottovalutare la rinascita di alcuni componenti già presenti in rosa. Uno di questi potrebbe essere Loftus-Cheek, non centrale con Fonseca e che invece può avere la sua utilità con il nuovo tecnico.

Il Milan potrebbe dare un’altra chance a Loftus-Cheek: per Sergio Conceiçao può essere un titolare

Come impostazione tattica, Sergio Conceiçao predilige la difesa a 4 e i 3 centrocampisti. In avanti due ali larghe e una punta di manovra, in quello che può essere identificato come un 4-3-3 moderno e dinamico. Proprio la mediana quindi può essere uno dei punti di forza, schierato con un tridente e non con la coppia di mediana davanti alla difesa come con Fonseca. Loftus-Cheek (al momento ai box per un problema fisico), potrebbe interpretare alla grande il ruolo di mezzala, con Fofana in mezzo e Reijnders dall’altra parte.

Come alternative ci sarebbero Bennacer, tornato in campo contro la Roma e lo stesso Terracciano che è stato adattato lì da Fonseca, più l’americano Musa. All’occorrenza ci sono anche i giovanissimi Liberali e Zeroli, ormai aggregati in pianta stabile alla prima squadra. Insomma Conceiçao potrebbe trovare nuova linfa già in casa, senza bisogno di andare tanto a pescare dal mercato, dove magari può arrivare qualcosa in avanti, soprattutto se dovesse sbloccarsi la situazione inerente Leao.