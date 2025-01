Conceicao recupera Pulisic, ma non solo: l’annuncio su Leao

Le dichiarazioni del tecnico portoghese, Conceicao, in merito agli infortunati: ecco chi ci sarà contro la Juventus domani sera

E’ vigilia di Supercoppa Italiana per il Milan di Sergio Conceicao, che domani affronterà, alle ore 20.00 italiane, la Juventus di Thiago Motta.

Nel corso della conferenza stampa non sono arrivate indicazioni in merito agli infortunati. Il punto sui giocatori in dubbio è stato fatto dal tecnico portoghese ai microfoni della redazione di SportMediaset. Arrivano così conferme su Christian Pulisic, che negli ultimi due giorni si è allenato con il resto del gruppo: “Ci sono 3-4 giocatori fuori. Pulisic ha lavorato con il gruppo – conferma Conceicao -, anche se qualche dolore c’è. Rafa Leao, invece, è fuori”.

Ieri abbiamo raccontato di un Leao che aveva lavorato sul campo, ma individualmente. E’ evidente dunque che manca molto al suo recupero ed è probabile che possa esserci per la finale, se il Milan dovesse arrivarci, in programma lunedì prossimo.

Milan, Conceicao recupera Musah: il punto sulla formazione

Ma Conceicao sorride per un altro recupero: “Anche Musah è tornato adesso con il gruppo, vediamo che giocatori sono disponibli seriamente. Sicuramente se questi possono andare sul campo, ma non hanno i novanta minuti. Dobbiamo fare questa gestione e mettere in campo una squadra competitiva. I ragazzi hanno capito cosa dobbiamo fare per migliorare il loro rendimento”

Ai microfoni di Sport Mediaset si parla anche di modulo: “Questo per me non è tanto importante, perché la base può essere 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3… Quello dipende anche dalle strategie per la partita. L’importante è la dinamica dei ragazzi, quello che fanno con e senza palla, essere una squadra compatta, aggressiva, sapere dove pressare l’avversario. So che non è facile passare tutto questo in pochi giorni ma abbiamo cercato di dare il massimo ed essere obiettivi per quello che vogliamo per questa partita. Fra qualche settimana saremo a un livello diverso, sono sicuro”.

La prima formazione di Conceicao dovrebbe essere schierato con il 4-3-3: la linea difensiva, davanti a Maignan, non dovrebbe dunque cambiare, con Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo sono sicuri del posto Reijnders e Fofana, con Ismael Bennacer e Yunus Musah pronti a darsi il cambio. In avanti il tridente formato da Jimenez, Morata e Pulisic. Lo spagnolo dovrebbe partire dalla sinistra, ma non è escluso un cambio di posizione con l’americano