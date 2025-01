Dal Milan all’Arabia Saudita: la risposta di Maignan

Domanda su un possibile futuro in Arabia Saudita per Maignan in conferenza stampa: ecco la sua risposta

Il Milan è in Arabia Saudita da qualche giorno per giocare la Supercoppa Italiana. Il torneo inizia stasera con la prima semifinale fra Inter e Atalanta. Domani sarà il turno del Milan, che affronterà la Juventus alle ore 20:00 a Riyad: sarà il debutto di Sergio Conceicao in panchina, e quindi l’attesa è molto alta. L’allenatore è intervenuto poco fa in conferenza stampa per presentare la gara.

Come in quella di prestazione, il portoghese ha fatto capire in maniera molto chiara e diretta qual è il suo obiettivo: vincere partite, senza nessun tipo di scuse o alibi. Al suo fianco c’era Mike Maignan, che ha parlato di questi giorni difficili e di come la squadra li ha gestiti. Verso la fine della conferenza, è stata posta al portiere rossonero una domanda su un suo possibile approdo in Arabia Saudita in futuro. Maignan ha risposto in maniera molto sincera, e non ha escluso nessuna ipotesi, ma con un’idea molto chiara.

Maignan e l’Arabia Saudita: “Non penso al futuro”

Alla domanda sul suo possibile approdo nel campionato arabo, Maignan ha risposto così: “Parliamo di un campionato che sta crescendo molto con l’arrivo di diversi giocatori dall’Europa. Del mio futuro non mi piace parlare e non so se in futuro potrò venire in Arabia Saudita, il calcio va veloce ed è importante pensare al presente“. Risposta perfetta del francese, che ovviamente non può escludere nessun tipo di ipotesi a priori.

Intanto il Milan è al lavoro per il suo rinnovo di contratto e, come raccontiamo ormai da diversi mesi, siamo ad un passo dalla firma. Con il giocatore c’è l’accordo per un nuovo accordo fino al 2028 a 5 milioni: manca soltanto l’annuncio ufficiale, che a questo punto può arrivare in qualsiasi momento da qui ai prossimi mesi. Maignan diventerà così sempre più un senatore del Milan, e si conferma con un leader a tutti gli effetti. Non è un caso che sia stato lui a parlare con Conceicao in questa delicata vigilia e in un momento così delicato per la squadra. Insomma, il futuro di Maignan è ancora rossonero, con buona pace dei club arabi o di qualsiasi altro paese: è legatissimo ai rossoneri e con questo rinnovo non fa altro che confermarlo. Milanista e professionista di livello altissimo, oltre ad essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.