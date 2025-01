Morte Agroppi, quando attaccò Balotelli in diretta tv

Triste notizia nel mondo del calcio. Un addio improvviso ha sconvolto tutti, l’ex calciatore Aldo Agroppi era molto amato dai tifosi.

Negli ultimi minuti il mondo del calcio è stato scosso da una triste quanto pesante notizia. Nelle ultime ore è venuto a mancare l’ex giocatore ed allenatore Aldo Agroppi, scomparso ad 80 anni. L’uomo era ricoverato nell’Ospedale di Piombino ma purtroppo non ce l’ha fatta. Bruttissima notizia per il mondo del calcio.

Negli anni Agroppi ha giocato in diversi club importanti, è diventato ad esempio una bandiera per il Torino, club a cui era molto legato. Oltre a essere un ottimo giocatore Agroppi è diventato negli ultimi anni anche un noto opinionista tv e l’uomo non aveva problema a dire quello che pensava, sempre ‘senza peli sulla lingua’. In concomitanza con la sua morte ricordiamo quando recentemente effettuò un curioso quanto particolare attacco ai danni dell’attaccante del Genoa Mario Balotelli.

Era una decina di anni fa e lui lasciò tutti basiti con dichiarazioni forti su Rai 2 nella trasmissione Dribbling quando Agroppi affermò: “Avere Balotelli in casa è come avere un granchio attaccato ai coglioni e quindi hai sempre a che fare con problemi”, sottolineò Agroppi. Un attacco improvviso e la stessa conduttrice Rai dovette scusarsi per dichiarazioni fin troppo forti nei confronti dell’attuale attaccante del club ligure.

Morte Agroppi, una carriera molto importante

Una gran carriera da giocatore e Agroppi si faceva spesso riconoscere per uscite molto forti e che talvolta facevano discutere. Anche per questo però la gente lo apprezzava e non si faceva problemi l’uomo a dire tutto quello che pensava. Tra circa un’ora – intorno alle 11- la salma di Agroppi sarà portata nella sala della pubblica assistenza di Piombino.

Aldo Agroppi è nato a Piombino il 14 Aprile del 1944, ed era molto legato alla sua città dove tra l’altro era anche cresciuto calcisticamente. Nel 1967 ha debuttato in serie A con la maglia del Torino, club con il quale ha giocato oltre 200 presenze e lui diceva: “La mia vita in maglia granata è stata meravigliosa e non ho rimpianti per non aver giocato in grandi club”.

Oltre al ruolo di calciatore Agroppi è stato anche un ottimo allenatore e nel 1981/1982 è stato protagonista della promozione con la maglia del Pisa. Ha allenato tra le altre cose anche Como e Fiorentina. Agroppi, se ne va un grande protagonista del mondo del calcio e i tifosi lo ricorderanno in queste ore. Noi lo abbiamo voluto ricordare anche con questo curioso aneddoto su Super Mario Balotelli.