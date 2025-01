Ora è certo, ribaltone Liberali in casa Milan

Importantissima novità quella appena emersa su Mattia Liberali, il giovane trequartista del Milan che Fonseca ha fatto esordire in Serie A

E’ stata una fine di anno piuttosto movimentata in casa Milan con l’esonero improvviso di Paulo Fonseca e l’approdo sulla panchina rossonera di Sergio Conceicao.

Prime ore al Milan febbrili per il nuovo tecnico portoghese che ha guidato la squadra in due sedute di allenamento a Milanello prima di volare a Riyad per la Final Four di Supercoppa Italiana. Venerdì 3 gennaio, alle 20, il Milan si giocherà contro la Juventus l’accesso alla finale dell’Epifania con la vincente di Inter-Atalanta, protagoniste della prima semifinale in programma domani all’Alawwal Park Stadium, casa dell’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo allenata da Stefano Pioli.

Conceicao ha aggregato ai convocati per la Supercoppa ben sette giovani del Milan Futuro. Oltre a Jimenez, Camarda e Zeroli, ormai stabilmente in prima squadra, fanno parte del gruppo rossonero anche Bartesaghi, Vos, Traoré e il portiere Reveyre. Conceicao ha voluto subito dare un segnale significativo dopo le dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione in cui ha affermato di voler conoscere quanto prima anche i ragazzi della seconda squadra rossonera.

Mattia Liberali, tutto deciso: si cambia

Tra i convocati per Riyad è assente Mattia Liberali. Il giovane trequartista rossonero ha esordito in Serie A, da titolare, nello 0-0 contro il Genoa del 15 dicembre. Paulo Fonseca stravedeva per lui e ha voluto concedergli una chance in campionato dopo averlo schierato dal 1′ in varie amichevoli estive. Liberali ha ripagato ampiamente la fiducia con una prestazione sufficiente contro il Genoa al punto che Fonseca ha pensato di farlo partire titolare anche contro il Verona, ipotesi poi svanita.

Vedremo se con Conceicao, Liberali avrà altre possibilità di tornare in prima squadra. Intanto, il giovane trequartista rossonero ha preso una decisione importante per la sua carriera ovvero il cambio di agente.

Come riferisce Daniele Longo su X, Liberali avrebbe deciso di affidarsi alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci, agenzia che cura gli interessi, tra gli altri, di Moise Kean, Riccardo Calafiori, Joaquin Correa, Davide Zappacosta, Mattia Perin e Gabriel Strefezza. Tra gli assistiti di Lucci c’è anche un altro calciatore del Milan ovvero Alessandro Florenzi, seguito dal procuratore già da quando militava nella Roma.

In attesa di ratificare il cambio di agente, Liberali tornerà in campo con il Milan Futuro di Bonera domenica prossima nel match in trasferta contro il Carpi. I rossoneri sono penultimi in classifica a quattro punti di distanza dal Pontedera, al momento la prima squadra salva dalla zona playout.