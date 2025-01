Rinnovo ufficiale e Milan spiazzato: il grande colpo ora è a rischio

Stamattina annuncio a sorpresa: il calciatore ha ufficialmente rinnovato. Il Milan resta spiazzato: il grande colpo è a rischio

Anno nuovo, nuovo Milan. Con il 2025 inizia anche l’era di Sergio Conceicao, scelto dalla società per il post Fonseca dopo il pareggio contro la Roma. L’allenatore debutterà domani contro la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana: poco fa è intervenuto in conferenza stampa insieme a Maignan per presentare la gara ed è apparso molto diretto e concreto, con la voglia di fare subito risultati. Vincere sarebbe una bella carica di energia per iniziare col piede giusto.

Vincere sì, ma per alimentare un po’ di carica positiva intorno alla squadra e nell’ambiente c’è bisogno anche di qualche rinforzo sul mercato. Gennaio è iniziato e l’occasione è servita sul piatto d’argento: il Milan ha necessità di rinforzi in ogni reparto ma tutto dipenderà dalla volontà o meno di RedBird di investire. Con un quarto posto così lontano, è probabile che la proprietà decida di dare il via libera per qualche operazione in entrata. Sappiamo però che comprare a gennaio è difficile perché nessuno vuole liberarsi a metà stagione dei propri migliori giocatori. E la cosa si fa ancora più difficile se, un po’ a sorpresa, arrivano rinnovi di contratto inaspettati.

Ricci ha rinnovato col Torino, problemi per il Milan

Per il mercato della prossima estate, il Milan ha individuato in Samuele Ricci del Torino l’uomo giusto per costruire un centrocampo di grande valore con Fofana e con Reijnders (che a breve rinnoverà il contratto). Il centrocampista granata, diventato un punto fermo anche della Nazionale di Spalletti, ha però appena rinnovato il suo contratto.

Il Torino, con un comunicato ufficiale, ha appena comunicato il prolungamento di contratto di Ricci fino al 2028. Questo rende l’affare per il Milan più complicato: non per un contratto lungo, perché lo stesso aveva fatto anche Bremer poco prima di andare alla Juventus, ma perché ora il prezzo di alza. Urbano Cairo è solito fare questo tipo di operazioni prima di cedere i suoi gioielli, così da avere più potere in fase di trattativa.

Ricci2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ Rinnovo di contratto per Samuele Ricci ✍️🐂 pic.twitter.com/hrVqWRTMu7 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 2, 2025

E in effetti ora il prezzo del centrocampista può solo lievitare: se prima potevano bastare 25-30 milioni, ora è necessario alzare l’asticella, e sappiamo quanto per RedBird sia difficile andare oltre il tetto massimo di 20 milioni per l’acquisto di ogni cartellino. Ecco quindi che l’affare si complica seriamente, e ora Ricci rischia di uscire dalla lista degli obiettivi, ma questo è tutto da vedere. Napoli, Inter, Juventus e Manchester City le altre candidate.