Arriva il bomber classe 2005, il Milan piazza il colpo in Serie A

Il Milan ha messo nel mirino un attaccante giovanissimo e di grande talento: il giocatore arriva dalla Serie A, trattativa in corso

Attenzione al presente, ma con un occhio sempre vigile al futuro. Il Milan targato RedBird in questi anni ha sempre dimostrato di avere particolarmente a cuore quello che avverrà dopo: il progetto avviato la scorsa estate con il Milan Futuro in Serie C è solo l’ennesima prova, una delle poche cose buone che la nuova proprietà è riuscita a fare in questi due anni e mezzo. La speranza è che questo 2024, disastroso sotto tutti i punti di vista, può esser stato un buon insegnamento.

Il nuovo anno è iniziato con un nuovo allenatore: la società ha fatto deciso di cambiare Fonseca e di affidarsi ad un altro portoghese, Sergio Conceicao. Serviva dare una scossa a tutto l’ambiente e, in particolar modo, ad un gruppo squadra che nonostante l’età avanzi non è ancora riuscito a fare lo step mentale necessario per diventare giocatori di alto livello. Vedremo se l’ex Porto riuscirà a farlo e intanto aspetta rinforzi dal mercato ora che gennaio è iniziato. C’è però bisogno di migliorare anche la rosa del Milan Futuro, che è a rischio retrocessione: per questo la proprietà ha dato il via libera a Ibrahimovic e Kirovski per almeno tre o quattro acquisti.

Dal Venezia al Milan, colpo in attacco dei rossoneri

Si cercano un difensore di esperienza, un paio di esterni d’attacco e, perché no, anche un nuovo centravanti, visto che Camarda è sempre con la prima squadra e Samuele Longo non è riuscito ad imporsi. La società si sta guardando intorno: si cerca qualche elemento che conosca la categoria ma senza mai perdere di vista il futuro. Per questo è finito nel mirino un interessantissimo classe 2005 del Venezia.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan avrebbe avviato già una trattativa con il Venezia per l’acquisto di Alvin Okoro, giovanissimo centravanti e con qualità molto interessanti. I rossoneri avrebbero chiesto il prestito con opzione di acquisto, mentre il Venezia spinge per l’acquisto a titolo definitivo: la valutazione è intorno a 1,5 milioni, una cifra piuttosto alta per un attaccante così giovane ma il talento forse meriterebbe particolare attenzione. L’idea è ovviamente quella di farlo giocare con il Milan Futuro ma potrebbe magari diventare una risorsa anche per la prima squadra, così come qualsiasi altro giocatore della squadra impegnata al momento in Serie C. Ma c’è prima da fare un percorso importante e conquistare la salvezza.