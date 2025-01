Conceiçao scatenato: arrivano tre colpi da Champions

L’arrivo di Conceicao sulla panchina del Milan potrebbe cambiare le strategie di mercato del Milan. Ecco chi potrebbero essere i tre nuovi obiettivi dei rossoneri

Nella conferenza stampa di presentazione tenuta a Milanello a poche ore dal suo arrivo sulla panchina rossonera, Sergio Conceicao ha glissato all’inevitabile domanda riguardo le possibili mosse di mercato a gennaio.

“Non ho parlato di mercato, non ho avuto neanche il tempo“, questa la risposta dell’allenatore portoghese che vuole prima conoscere al meglio tutti gli effettivi a sua disposizione, compresi i ragazzi del Milan Futuro. Solo successivamente si capirà se il Milan interverrà sul mercato, un’ipotesi che non si può affatto escludere soprattutto se ci dovessero cessioni, su tutte quelle in attacco di Jovic e di uno tra Okafor o Chukwueze.

In questi giorni decisamente movimentati in casa rossonera, sono stati tanti i calciatori accostati al Milan da chi ritiene che la dirigenza sia davvero intenzionata a dare una rinfrescata all’organico dopo aver deciso di cambiare allenatore. In particolare, il portale spagnolo Fichajes cita tre possibili obiettivi di mercato per il Milan a gennaio. Due di questi hanno già giocato in Serie A.

Tre colpi Champions per il Milan, uno è un pupillo di Conceicao

Gli ex Serie A accostati al Milan dalla fonte citata sono Joshua Zirkzee e Federico Chiesa. Entrambi stanno vivendo un periodo alquanto complicato con il Manchester United e il Liverpool. L’ex Bologna è lontanissimo dal rendimento che l’ha reso uno dei migliori giocatori dello scorso campionato di Serie A mentre Chiesa, complice anche un infortunio, è sceso in campo per soli 18 minuti in Premier League con i Reds.

Sia Zirkzee che Chiesa potrebbero rappresentare potenziali occasioni di mercato per il Milan solo in prestito, ipotesi sulla quale, al momento, non c’è apertura da parte dei club di appartenenza. In particolare, Chiesa, in caso di cessione di Okafor, può essere un’alternativa a Leao sulla fascia sinistra. Inevitabilmente però c’è un grosso punto interrogativo sulla fattibilità della possibile trattativa ed è rappresentato dai dubbi sulle condizioni fisiche dell’ex Juve, visto lo scarsissimo impiego nella prima parte di stagione.

Fichajes accredita come obiettivo del Milan anche Otavio, il trequartista portoghese ora all’Al Nassr di Pioli che Conceicao ha allenato al Porto. Proprio con l’attuale allenatore rossonero, Otavio ha vissuto le sue migliori stagioni in carriera. Difficile comunque che l’Al Nassr possa privarsi (anche in prestito) di uno dei suoi titolari a stagione in corso, dopo averlo peraltro pagato al Porto solo un anno ben 60 milioni di euro.