Milan in Supercoppa Italiana, quanti soldi può incassare: le cifre

Il club rossonero è pronto a sfidare la Juventus a Riyad: ecco i dettagli dei soldi che può ricavare arrivando fino in fondo alla finale Supercoppa Italiana.

L’Inter ha sconfitto l’Atalanta nella prima semifinale di Supercoppa Italiana disputata in Arabia Saudita, precisamente allo stadio Al Awwal Park di Riyad. Nello stesso luogo Juventus e Milan si affronteranno venerdì 3 gennaio 2025 a partire dalle ore 20:00 e la semifinalista vincente giocherà poi la finalissima in programma lunedì 6 gennaio alla Kingdom Arena, sempre a Riyad.

Per Sergio Conceicao sarà la prima partita da allenatore della squadra rossonera e ovviamente ci tiene a partire con una vittoria, per poi giocarsi la conquista del trofeo contro l’Inter. Purtroppo dovrà rinunciare a Rafael Leao, che non ha ancora recuperato dall’ultimo infortunio muscolare accusato. Ci sarà Christian Pulisic, anche se il nazionale americano non sarà comunque al 100% e probabilmente non avrà i 90 minuti nelle gambe. I giorni passati insieme ai calciatori sono stati pochi, però l’allenatore portoghese ha cercato di trasferire in modo chiaro e diretto le sue idee di calcio e la sua mentalità.

Supercoppa Italiana, gli incassi per il Milan e le avversarie

Il Milan sta vivendo una stagione un po’ al di sotto delle aspettative, soprattutto se si considera il campionato, dove è ottavo in classifica con 14 punti di distanza dalla vetta e 8 dalla zona Champions League. La missione difficile di Conceicao è arrivare almeno al quarto posto, ma nel frattempo non sarebbe affatto male mettere in bacheca un trofeo. La proprietà RedBird e la dirigenza rossonera vorrebbero iniziare il 2025 alzando la Supercoppa Italiana.

Conquistare un trofeo è importante per tanti motivi: arricchire il palmares, dare fiducia alla squadra e in generale a tutto l’ambiente, incassare soldi. Come spiegato dai colleghi di calcioefinanza.it, l’accordo tra la Lega Serie A e l’Arabia Saudita prevede un introito complessivo da circa 23 milioni di euro per l’edizione di quest’anno della Supercoppa Italiana. Di questo montepremi, circa 16,2 milioni vengono suddivisi tra Milan, Inter, Juventus e Atalanta.

1,6 milioni a ciascuna delle semifinaliste eliminate.

delle semifinaliste eliminate. 5 milioni alla finalista sconfitta

alla finalista sconfitta 8 milioni alla vincitrice

In base a quelli che sono gli accordi con i rispettivi sponsor/partner dei club, possono anche scattare dei bonus in caso di vittoria del trofeo. Vedremo chi lo alzerà lunedì 6 gennaio a Riyad. Il Milan l’ha conquistato l’ultima volta nel dicembre 2016 a Doha (Qatar) sconfiggendo la Juventus ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari.