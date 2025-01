Milan, niente da fare anche stavolta: contatti con la Juventus

Anche stavolta non si farà: il Milan è tagliato fuori per il grande ritorno di fiamma, c’è la Juventus che spinge. I dettagli

Il nuovo Milan di Sergio Conceicao debutta oggi contro la Juventus in semifinale di Supercoppa Italiana. Un inizio subito col botto per il tecnico portoghese, che ha anche la febbre e rischia di non andare in panchina. Proverà ad esserci ad ogni costo perché per lui questa è una partita molto importante. Vincere darebbe ulteriore carica ed energia ad un ambiente che ha bisogno di una scossa forte e di impatto.

C’è anche il calciomercato che può aiutare tutto il Milan ad avere una svolta. Come sappiamo però gennaio è una sessione difficile perché nessun club vuole lasciar andare a metà stagione i propri giocatori migliori. I rossoneri devono però intervenire in diverse zone del campo per poter completare il lavoro fatto in estate e per supportare al meglio il nuovo allenatore. Si è parlato molto del possibile arrivo di un altro attaccante visto che Morata e Abraham non hanno avuto finora un buon rendimento dal punto di vista dei numeri. Darwin Nunez del Liverpool è un sogno, ma c’erano anche voci di un ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee. Anche stavolta però l’affare è destinato a saltare.

La Juventus lo riporta subito in Serie A, niente Milan

L’olandese è stato cercato a lungo dal Milan l’estate scorsa. Quando sembrava fatta, è saltato tutto per scelta dei rossoneri, che non hanno voluto pagare le commissioni agli agenti e, probabilmente, nemmeno i 40 milioni per la clausola rescissoria in un’unica soluzione. Fatto sta che in merito non ci sono mai state conferme, nel frattempo Zirkzee si è accasato al Manchester United. Com’era prevedibile, la scelta si è rivelata totalmente sbagliata.

I Red Devils vivono un momento storico molto difficile e tutti i giocatori, seppur di grande talento, faticano ad emergere. E così è successo anche a Zirkzee, che addirittura nell’ultima partita è stato sostituito da Amorim, allenatore subentrato a Ten Hag, a metà del primo tempo. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’olandese vuole andare via e con il suo entourage ha avuto contatti con la Juventus, dove ritroverebbe Thiago Motta. C’è un ostacolo però: il Manchester United, che lo ha pagato 40 milioni la scorsa estate, non sembra disposto, per adesso, a cederlo in prestito. Giuntoli quindi, se lo vuole davvero e accontentare il suo allenatore, dovrà pagare il cartellino. Da escludere quindi un inserimento serio del Milan, che a queste condizioni l’affare non lo fa.