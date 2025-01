Piace a Conceicao, il Milan punta il colpo a zero

Il club rossonero guarda anche al mercato dei giocatori in scadenza di contratto: c’è un nome della Serie A che potrebbe fare comodo alla squadra.

Sergio Conceicao ha dichiarato di voler conoscere prima la squadra a disposizione e poi eventualmente parlerà di mercato, ma ci sono già diversi nomi che vengono accostati al Milan. Da non escludere qualche colpo in entrata durante questo mese di gennaio.

Spesso si è parlato della necessità di comprare un centrocampista ed è possibile che in tale ruolo venga fatto un intervento. Da capire se arriverà pure un esterno destro offensivo, dato che finora Samuel Chukwueze non ha particolarmente convinto. Forse non verrà preso un vice Theo Hernandez, dato che Alex Jimenez ha fatto bene a sinistra quando è stato chiamato in causa e potrebbe continuare a giocare lì per il resto della stagione.

Calciomercato Milan, arriva un nuovo terzino destro?

Da capire cosa succederà con Davide Calabria, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e potrebbe lasciare il Milan già durante il mese di gennaio. Con questa soluzione il club incasserebbe qualche soldo, probabilmente non più di 2-3 milioni di euro, invece di perderlo a parametro zero a fine stagione. Con la sua eventuale partenza non sarebbe da escludere l’ingaggio di un nuovo terzino destro.

Un nome accostato con abbastanza frequenza al Milan è quello di Gabriele Zappa, 25enne del Cagliari che ha a sua volta un contratto che scade a fine giugno prossimo. In campionato è stato protagonista con una doppietta del rocambolesco 3-3 tra la squadra rossonera e quella rossoblu in Sardegna. Proprio dopo quella partita si è parlato con più insistenza della possibilità che venisse a Milano. Senza rinnovo, può essere un’occasione low cost già per gennaio, altrimenti potrebbe arrivare a parametro zero a luglio.

Un altro terzino destro che può fare comodo a Sergio Conceicao e che ha la stessa situazione contrattale di Zappa è Davide Zappacosta, 32enne dell’Atalanta. Ha molta più esperienza del collega, avendo giocato anche nel Chelsea, nella Roma e con la nazionale italiana. Interpellato a metà dicembre sul rinnovo si era così espresso: “Non ne stiamo parlando, non ho nessun pensiero a riguardo. Sono sereno, con la società ho un ottimo rapporto e ci sarà tempo per parlarne. Ora penso solamente a giocare e a fare del mio meglio“.

Zappacosta è prezioso per Gian Piero Gasperini, in questa stagione ha totalizzato 20 presenze (17 da titolare) condite da 3 gol e 3 assist. Appare improbabile una sua partenza nel calciomercato invernale, però per l’estate non si può escludere che possa lasciare Bergamo e accettare un’altra offerta. Se arrivasse quella del Milan, non sarebbe facile rifiutare. Per i rossoneri potrebbe essere un buon innesto a zero per la prossima stagione.