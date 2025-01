Primo regalo per Conceicao, arriva il perno della nazionale

Il Milan potrebbe intervenire sul mercato a Gennaio per acquistare rinforzi funzionali al possibile cambio di modulo con Conceicao. Attenzione soprattutto all’attacco

Il 2025 del Milan comincia subito con un evento clou ovvero la Final Four di Supercoppa Italiana a Riyad. Un debutto da brividi per Sergio Conceicao che, a poche ore dal suo approdo sulla panchina rossonera, si ritrova subito a giocarsi un trofeo, diventato uno dei principali obiettivi della stagione del Milan ormai tagliato fuori dalla lotta per i primi posti in campionato.

Il Milan ha tutto il girone di ritorno di Serie A per ritrovare un posto tra le prime quattro della classifica che garantirebbe il ritorno in Champions League. Un obiettivo difficile da raggiungere ma fondamentale per il futuro dei rossoneri. Per questo motivo, il Milan potrebbe intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare l’organico a disposizione di Conceicao con acquisti funzionali al nuovo modulo dell’allenatore portoghese.

Con Conceicao, i rossoneri potrebbero abbandonare il 4-2-3-1 scelto sia da Pioli che da Fonseca per il 4-3-3 e soprattutto il 4-4-2. Con quest’ultimo schema, fondamentali saranno i due attaccanti cui Conceicao, oltre alla finalizzazione, richiede grande movimento per creare spazio e favorire gli inserimenti di esterni e centrocampisti.

Milan, prima offerta per l’attaccante: quanti top club su di lui

Al Porto, Conceicao aveva trovato il suo attaccante ideale in Mehdi Taremi, ora all’Inter. Al Milan, potrebbe esserlo Kolo Muani. Sono arrivate conferme importanti su una prima offerta di prestito presentata dal Milan al PSG per l’attaccante transalpino che non rientra più nelle scelte di Luis Enrique a differenza di quanto avviene in Nazionale dove Deschamps lo considera un titolare insieme a Thuram.

Il PSG è disposto a cedere in prestito Kolo Muani a condizione che la restante parte di ingaggio annuale dell’attaccante venga pagata dal nuovo club. Un’ipotesi che il Milan può prendere in considerazione soprattutto con le cessioni di Jovic, destinato a lasciare anticipatamente i rossoneri, e di uno tra Okafor e Chukwueze per i quali saranno valutate eventuali proposti alla riapertura del mercato. Per il nigeriano, una potrebbe essere già arrivata dal Besiktas.

Su Kolo Muani, la concorrenza è alquanto qualificata e annovera il Bayern Monaco che cerca un’alternativa a Harry Kane, il Chelsea che vuole affiancarlo al compagno di nazionale N’Kunku e la Juventus, anch’essa alla ricerca di un nuovo attaccante considerati i dubbi sul recupero di Milik. Verosimilmente, considerata la volontà del club di cederlo, sarà la decisione di Kolo Muani a decretare chi la spunterà tra le quattro contendenti. Il Milan, di certo, gli garantirà un posto tra i titolari.