Svolta Tomori: tra campo e mercato, con Conceicao è cambiato tutto

Le scelte di Sergio Conceicao non lasciano dubbi in merito alla situazione del difensore inglese: ecco cosa sta succedendo

Poche ore e il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo per sfidare la Juventus, per la semifinale di Supercoppa Italiana. In caso di successo lunedì sera ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi per la conquista del trofeo.

C’è tanta curiosità per capire che risposte darà il primo Milan del tecnico portoghese. La formazione, chiaramente, non si discosterà così tanto da quelle ammirate ultimamente, ma qualcosa cambierà. Ci sarà, ad esempio, la presenza dal primo minuto di Ismael Bennacer, desideroso di prendersi il Diavolo dopo il lungo infortunio. Contro la Roma il suo ingresso in campo non è stato proprio entusiasmante, ma stasera giocherà dal primo minuto, così come Christian Pulisic. L’americano è finalmente recuperato, dopo i guai al polpaccio prima e alla caviglia dopo. Non ha i 90 minuti nelle gambe e potrebbe dar spazio, a partita in corso, a Yunus Musah, anche lui recuperato al pari di Ruben Loftus-Cheek. Entrambi siederanno in panchina. Non ce la fa invece Rafa Leao che spera di recuperare per un’eventuale finale.

Milan, tocca a Tomori: il segnale di Conceicao

L’altra novità di formazione è rappresentata da Fikayo Tomori. Il centrale inglese, ai margini del progetto con Paulo Fonseca, torna a giocare dal primo minuto.

Un segnale forte e chiaro lanciato da Sergio Conceicao: l’ex Chelsea titolare contro la squadra che lo vorrebbe acquistare dal Milan. Una partita positiva cambierebbe definitavamente le carte in tavola. Ma oggi la situazione appare comunque alquanto chiara: la Juve vuole il giocatore, ma il Diavolo non si siede a trattare se non vengono garantiti almeno 30 milioni di euro. C’è poi da considerare la volontà del calciatore, che oggi è più propenso a rimanere in rossonero. Con un nuovo allenatore si rimescolano le carte e lo stile di gioco di Conceicao si addice maggiormente alle sue caratteristiche. La Juventus, dunque, può guardare altrove per rafforzare il proprio pacchetto difensivo, che necessita di almeno un innesto visti gli infortuni di Bremer e Cabal, che hanno chiuso anzitempo la stagione, e la sempre più probabile partenza di Danilo, che appare destinato a trasferirsi al Napoli di Antonio Conte. Fikayo Tomori è pronto a riprendersi il Milan. Il calciomercato può così aspettare