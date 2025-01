Tegola Milan, tifosi in ansia: un big è pronto a dire addio

Non basta l’arrivo di Sergio Conceição in panchina per placare gli animi di una stagione sin qui al di sotto delle aspettative

La stagione del Milan non sta procedendo come preventivato. La strada per raggiungere l’obiettivo minimo di qualificazione alla prossima Champions League si è fatta via via sempre più in salita ed ora i rossoneri sono chiamati a rimontare ben tre squadre di tutto rispetto quali Fiorentina, Juventus e Bologna.

Ciò che è sin qui mancato al diavolo è la continuità di risultati, ragion per cui la società si è trovata costretta a ricorrere all’espediente dell’esonero, nell’auspicio che il cambio di guida tecnica fornisca quanto meno un input emotivo che porti l’organico ad esprimersi al meglio e a tirar fuori il proprio orgoglio per dimostrare di valere di più.

Le colpe non possono essere interamente attribuite al precedente allenatore Paulo Fonseca, ma è evidente come la gestione del gruppo da parte del tecnico lusitano abbia lasciato parecchio a desiderare. Specialmente per quel che concerne il rapporto mai sbocciato con i leader dello spogliatoio, quali Theo Hernandez e Rafa Leão.

Il Bayern punta Theo: il francese ci pensa

L’episodio che tutti ricordano è quello dell’Olimpico, passato agli onori della cronaca con la nomea di ‘caso cooling break’. Di lì in avanti è come se qualcosa si fosse rotto tra l’esterno francese e la proprietà del club. Il transalpino appare infatti tutto fuorché intenzionato a firmare un prolungamento dell’attuale scadenza del suo contratto, prevista per il 2026.

A complicare i piani rossoneri si sta mettendo di mezzo niente di meno che il Bayern Monaco, alle prese con una situazione altrettanto spinosa con il proprio tesserato Alphonso Davies. Anzi, i bavaresi sono messi pure peggio dei meneghini dato che il canadese di origini liberiane sarà libero a parametro zero già dalla prossima estate.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica teutonica ‘fussball.news’, il Bayern ha già messo in conto di perdere Davies al termine della stagione corrente ed è pronto ad accaparrarsi Theo Hernandez durante la sessione estiva del calciomercato.

Sempre stando a quel che trapela dalla Germania, le parti avrebbero già avuto colloqui nel recente passato e la cosa potrebbe favorire la riuscita dell’operazione. Se ciò dovesse divenire realtà, è facile supporre la contrarietà dei tifosi rossoneri a tutto ciò dato che Theo è ormai da anni asceso a beniamino indiscusso.