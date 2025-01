Due settimane per convincere Conceicao, poi sarà addio al Milan

C’è attesa per il calciomercato di gennaio. Ecco come ha deciso di muoversi il Milan in questa sessione: il punto della situazione

Prima il campo, poi il calciomercato. Il Milan ha deciso di prendersi di tempo per eventuali nuovi acquisti. L’arrivo di Sergio Conceicao ha chiaramente cambiato le carte in tavola e le priorità possono cambiare.

Lo abbiamo subito visto con Fikayo Tomori. Il difensore inglese, cercato dalla Juventus, è stato scelto dal tecnico portoghese per giocare la semifinale di Supercoppa Italiana proprio contro i bianconeri. Un segnale chiaro: l’ex Porto vuole puntare sul giocatore, che ha caratteristiche perfette per il suo gioco, e se la Vecchia Signora ha voglia di acquistarlo deve presentarsi con una proposta superiore ai trenta milioni di euro. Fikayo Tomori, dunque, non è certamente tra i calciatori cedibili in questo momento e sicuramente non lascerà il Diavolo con la formula prestito, senza garanzie sul riscatto.

Le attenzioni oggi sono poste su altri elementi, che si giocano il Milan in questi giorni. Sergio Conceicao ha chiesto chiaramente del tempo per capire cosa serve a questa squadra e chi può fare le valigie già a gennaio. E’ molto probabile, dunque, che il calciomercato del Diavolo cominci a metà gennaio.

Milan, ecco chi rischia di più: giocatori pronti a fare le valigie

Tra i giocatori destinati a fare le valigie nel 2025 c’è certamente Luka Jovic, finito ai margini del Diavolo con l’arrivo di Tammy Abraham.

Rischiano di lasciare il Milan anche Samu Chukwueze e Noah Okafor. Entrambi sono infortunati e non avranno modo di poter provare a convincere Sergio Conceicao. Attenzione così alla pista inglese. Chi, invece, ci proverà a far cambiare idea al tecnico portoghese è Davide Calabria. L’italiano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e spera di poter convincere il Milan a rinnovargli il contratto. Se dovesse essere messo alla porta anche da Conceicao, non è da escludere un addio già durante il mercato di gennaio. Le attenzioni, infine, saranno poste su Ruben Loftus-Cheek. L’inglese con Paulo Fonseca non è riuscito ad esprimersi al meglio, perdendo il posto da titolare. Se il portoghese dovesse confermare il 4-3-3 potrebbe rilanciarsi. Pochi giorni e capiremo quali saranno le scelte di Sergio Conceicao e come cambierà il calciomercato in entrata del Milan. I rossoneri, secondo le ultime notizie, potrebbero concentrare le proprie attenzioni su un attaccante esterno.