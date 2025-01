In tre lasciano il Milan: la lista nera di Conceiçao

Come cambia la squadra rossonera con l’arrivo di Sergio Conceicao, i primi verdetti del nuovo allenatore: triplo addio immediato

Anno nuovo, vita nuova. O per lo meno, è quello che si augurano i tifosi del Milan, dopo un 2024 che si è chiuso in maniera decisamente poco edificante. L’inizio del 2025 darà di certo tante indicazioni importanti su che cosa, effettivamente, potranno aspettarsi i rossoneri di qui in avanti. La prima scossa è arrivata con l’approdo di Sergio Conceicao in panchina.

Al tecnico portoghese si chiede di invertire la rotta rispetto a quelli che sono stati gli ultimi mesi. Il Milan di Fonseca ha sfoderato qualche grande prestazione, ma purtroppo non è riuscito a essere continuo. E ha fatto fatica specialmente contro le ‘piccole’, perdendo punti in serie che ad oggi posizionano il Diavolo assai lontano da quello che sarebbe l’obiettivo ‘minimo’ stagionale, vale a dire il ritorno in Champions League.

Bisogna iniziare a vincerle e farlo trovando una compattezza diversa. La dirigenza crede che Conceicao possa essere l’uomo giusto, i risultati ci diranno se sarà così. Nel frattempo, l’allenatore sta valutando il materiale umano a sua disposizione, per capire come schierare al meglio i suoi giocatori. E capire chi è da Milan e chi non lo è, secondo il suo punto di vista.

Le decisioni sul mercato dunque terranno conto del parere dell’allenatore lusitano. Che stando alle prime indiscrezioni avrebbe già preparato una prima lista di giocatori non funzionali al suo progetto tattico. In particolare, sarebbero in tre ad essere destinati all’addio.

Milan, Conceicao ‘smonta’ la fascia destra: vanno tutti via

Un discorso che in qualche modo va a riguardare quasi tutto il fronte di destra della compagine rossonera. Iniziando da Davide Calabria, anche se questa è una sorpresa fino a un certo punto.

Mancano sei mesi alla scadenza del suo contratto, l’addio è già nell’aria da un po’ senza rinnovo e questa sarebbe solamente la conferma definitiva di un matrimonio destinato a interrompersi. Probabilmente, a questo punto, anzi tempo. Insieme a lui, però, potrebbero lasciare, se non nell’immediato sicuramente a giugno, Emerson Royal e Musah. Sui due aveva fatto un certo affidamento Fonseca, tuttavia, secondo ‘Fichajes.net’, il brasiliano e lo statunitense per quelle che sono le idee di Conceicao non sarebbero adatti. Dunque, per tutti questi giocatori, si cercano fin da subito offerte per monetizzare il prima possibile.