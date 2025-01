Musah cambia la partita, ma a Conceicao serve un centrocampista: Ibra lo accontenta

Il Milan di Sergio Conceicao ha bisogno di un centrocampista in più in rosa. Ecco chi può arrivare subito in rossonero

Il sacrificio in fase difensiva, la grande corsa per coprire per lungo l’intero campo e chiaramente il gol propiziato, per Yunus Musah è stato un ingresso in campo davvero perfetto-

L’americano ha di fatto cambiato la semifinale di Supercoppa Italiana, spostando l’inerzia della sfida dalla parte del Diavolo. Il centrocampista ha giocato sulla fascia e i suoi strappi hanno messo in enorme difficoltà la Juventus. L’ex Valencia è stato bravo anche dietro, non perdendo mai la calma. Musah si è così rivelato un valore aggiunto del nuovo Milan di Sergio Conceicao. Ieri con lui in campo, però, la squadra rossonera ha giocato più con una sorta di 4-4-2, abbandonando l’idea iniziale di 4-3-3 che non ha certamente funzionato.

Bisognerà dunque capire se Musah può ricoprire il ruolo di mezzala, ma in questo momento c’è sicuramente una certezza: Ismael Bennacer non è ancora pronto per giocare. La voglia è tanta, l’atteggiamento è quello giusto, ma le gambe non rispondono e indubbiamente contro la Juventus è stato uno dei peggiori in campo. Adesso servirà capire che risposte darà Ruben Loftus-Cheek da mezzala, ma è evidente che al Milan continui a servire un nuovo centrocampista.

Milan, colpo a centrocampo: tra Bondo e Ricci

Il nome caldo del momento è sicuramente quello di Bondo del Monza. Il club brianzolo può lasciarlo parte per una quindicina di milioni di euro, ma anche per qualcosa meno. Geoffrey Moncada lo segue da anni e il 2025 può essere il momento giusto per acquistarlo.

E’ ormai risaputo, però, che il preferito è Samuele Ricci, che il Torino valuta più di 30 milioni di euro. Con il rinnovo di contratto, arrivato nei giorni scorsi, sarà ancora più complicato strapparlo ai Granata, che da sempre sono una bottega cara. Urbano Cairo gongola, sperando in un’asta internazionale: il giocatore, infatti, piace in Premier League, al Manchester City, ma anche in Italia all’Inter. Sullo sfondo restano altri profili interessanti del massimo campionato, come Belahyane del Verona e Frendrup del Genoa. Attenzione, infine, chiaramente all’opportunità che si può presentare dall’estero, come quella di Carney Chibueze Chukwuemeka, pronto a lasciare il Chelsea nei prossimi giorni, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto, come Casadei.