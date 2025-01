Ora è ufficiale, colpo di scena sul mercato del Milan

Colpo di scena per il mercato del Milan: è arrivato l’annuncio inaspettato, ora in casa rossonera cambia tutto. Cosa è successo

Per il Milan non è iniziato soltanto un nuovo anno ma anche un nuovo ciclo. Con Paulo Fonseca purtroppo non è andata bene: il tecnico portoghese, che ha le sue responsabilità, ci ha provato in ogni modo a dare una scossa dal punto di vista tattico ed emotivo, ma evidentemente non è riuscito a farsi capire da un gruppo di ragazzi che fatica a diventare un gruppo di campioni e di giocatori affermati.

Sergio Conceicao è stato scelto al posto Fonseca: non cambia la lingua, ma cambia più o meno tutto. Dallo stile di gioco al modo di comunicare fino alla gestione della squadra. Il suo messaggio nella conferenza stampa di presentazione è stato forte e chiaro: “Calcio dominante? Per me dominare significa vincere“. Insomma, forte e chiaro. Si cambia completamente registro (e qui dovremmo chiederci quanto confuse sono le idee nei pressi di Casa Milan) con la speranza di aver, stavolta, azzeccato la scelta. Il suo modo di giocare è forse più adatto alla rosa, ma servirebbero comunque rinforzi dal mercato. Intanto è arrivato un annuncio ufficiale che ha sorpreso un po’ tutti, in primis la società rossonera, che adesso vede forse sfumare un obiettivo serio per l’estate.

L’affare sfuma: ha rinnovato, è ufficiale

Il Milan aveva iniziato ad allacciare i contatti con il Torino per l’acquisto di Samuele Ricci, individuato come rinforzo utile per il centrocampo e per formare una coppia di grande intensità e qualità con Youssouf Fofana. L’idea dei rossoneri era quella di acquistare il calciatore a giugno proponendo magari una cifra alta, poco più di 20 milioni (come sempre) più il cartellino di Jovic o di un’altra contropartita tecnica.

Ora però cambia tutto perché il Torino, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il rinnovo di Ricci fino al 2028. Potrebbe essere un rinnovo simile a quello di Bremer due anni fa, e cioè un prolungamento con ottica cessione, così da alzare ancora di più il prezzo del cartellino. Con questa situazione contrattuale, ora Ricci arriverà a costare almeno 40 milioni, e può ancora aumentare. A questo punto per il Milan diventare impossibile o quasi: i canonici 20 milioni di Furlani non basteranno per convincere i granata a cedere il proprio gioiellino. Più probabile che andrà verso altri lidi: Napoli, Inter, Juventus o Manchester City le squadre più accreditate.