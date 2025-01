Piace molto a Conceicao, il Milan lo prende dal Bologna

L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan cambia anche quelli che sono gli obiettivi della squadra rossonera in sede di mercato.

Arrivato nelle ultime ore del 2024 al posto di Paulo Fonseca, Sergio Conceicao si è messo subito al lavoro con il club per cercare di individuare quei ruoli che avrebbero bisogno di rinforzi.

Terminata l’era di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è il momento di Sergio Conceicao in rossonero con l’ex centrocampista di Lazio e Inter che si è dovuto subito tuffare nel lavoro di campo per cercare di far comprendere le sue volontà alla squadra. Il tecnico è in contatto anche con la squadra mercato per cercare di individuare quei profili che possano andare a migliorare la rosa e cercare di risollevare un Milan che in questa prima parte di stagione ha avuto dei risultati troppo altalenanti.

Milan, nuovi nomi sul mercato: Conceicao guarda in casa Bologna

Uno dei nomi che piace a Sergio Conceicao è quello di Sam Beukema del Bologna. Il difensore dei rossoblu è uno dei migliori nel nostro campionato e sta confermando in questa stagione quanto di buono fatto vedere durante la scorsa annata.

Il Bologna, però, non ha intenzione di cedere il difensore a stagione in corso con l’olandese che resterà a disposizione di Vincenzo Italiano almeno fino al termine di questo campionato. Nei giorni scorsi lo stesso centrale difensivo ha affermato di vedersi in una big entro due anni per cercare di fare un ulteriore step nella propria carriera.

Il Milan, alle prese con diverse rotazioni in difesa nella prima parte di campionato, è alla ricerca di un difensore di esperienza che possa prendere le redini della retroguardia. Il classe 1998 ha dimostrato di adattarsi al meglio al campionato italiano avendo tra l’altro anche un’ottima capacità di impostare con i piedi dal basso. Un giocatore che piace molto anche alla Juventus di Thiago Motta che ha provato a prenderlo già per gennaio ricevendo però un secco no da parte del Bologna.

Beukema potrebbe però diventare un obiettivo del Milan in vista del prossimo campionato con Conceicao che ha già dato l’ok al suo arrivo in rossonero. Il tecnico portoghese sarà chiamato però a meritarsi la conferma sulla panchina dei rossoneri a suon di buoni risultati per cercare di proseguire fino al 2026, scadenza naturale del contratto che ha firmato con il club meneghino appena pochi giorni fa.