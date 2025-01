Pulisic torna ed è subito decisivo: la statistica impressionante dopo Juve-Milan

Il rientro di Pulisic è stato molto importante per il Milan: il capitano della nazionale USA non è al top della condizione fisica, però è stato protagonista.

Il Milan non si è presentato nel modo migliore possibile alla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. C’è un nuovo allenatore che ha avuto pochi giorni per lavorare con una squadra che deve apprendere nuovi concetti e composta da alcuni giocatori non al 100% della forma. Inoltre, mancava Rafael Leao.

Sergio Conceicao è riuscito a recuperare Christian Pulisic, che era assente da quattro partite e che non è arrivato a Riyad al massimo della condizione fisica. Aveva smaltito l’infortunio muscolare che lo aveva frenato inizialmente, poi ne era subentrato uno a una caviglia che gli ha dato dei problemi. Nel primo tempo del big match giocato allo stadio Al Awwal Park si è notato che l’ex Chelsea ha ancora bisogno di tempo per ritrovare il suo vero livello.

Pulisic fondamentale per il Milan

Nonostante una condizione non perfetta, Pulisic è comunque riuscito ad essere decisivo. Infatti, è stato lui a conquistare il rigore che ha poi realizzato, regalando così l’1-1 al Milan. Sicuramente Manuel Locatelli ha compiuto una grossolana leggerezza nell’intervento in area bianconera e il nazionale americano non aveva calciato in modo impeccabile il penalty, però conta il risultato finale: rete e pareggio raggiunto in un momento in cui rossoneri stavano faticando a fare male alla Juve.

Con il rigore segnato a Riyad, Pulisic si conferma un cecchino dagli 11 metri: non ha mai sbagliato in carriera, 9 su 9 realizzati. Da dire che 7 li ha tirati con la nazionale maggiore degli Stati Uniti e solo 2 con il Milan (contro il Venezia in Serie A e contro la Juventus in Supercoppa Italiana), però è una statistica comunque interessante. L’ex Chelsea avrebbe dovuto calciare anche i penalty del match di campionato contro la Fiorentina a Firenze, dove Theo Hernandez e Tammy Abraham si sono presi la responsabilità di tirare e hanno sbagliato. Magari il dato dagli 11 metri di Christian sarebbe anche migliore oggi.

Ad ogni modo, per Conceicao è fondamentale il suo rientro. Per la finale contro l’Inter in programma lunedì la sua condizione fisica dovrebbe essere migliore e consentirgli di disputare una prestazione più brillante. Per battere la squadra di Simone Inzaghi bisognerà fare certamente qualcosa in più di quanto visto contro quella di Thiago Motta. Vedremo se anche Leao sarà della partita.