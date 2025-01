Sartori nuovo Direttore sportivo: “Il Milan ha il dovere di provarci”

Giovanni Sartori può diventare il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il futuro dell’attuale dirigente del Bologna verrà scritto a breve

“Uno dei migliori direttori sportivi sulla piazza potrebbe essere disponibile a partire da Luglio 2025. Non ha ancora rinnovato il suo contratto, il Milan ha il dovere di (ri)provarci e mettere a posto un ruolo vacante e di estrema importanza“.

Scrive così Alessandro Jacobone, che conferma quanto sta circolando ormai da qualche giorno. Giovanni Sartori può lasciare il Bologna al termine della stagione. Il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, infatti, non è stato rinnovato. Sul dirigente, che ha scritto una pagina importante della storia del Bologna e che ha fatto benissimo all’Atalanta, c’è l’interesse da parte della Roma, pronta a ripartire da lui, dopo una stagione davvero disastrosa.

Milan, caccia al nuovo Ds

Ricordiamo, che il Milan non ha ancora annunciato il nuovo Direttore Sportivo, dopo la separazione con D’Ottavio arrivata le settimane scorse. Ma c’è da prendere in considerazione anche il possibile addio di Geoffrey Moncada.

L’attuale Direttore Tecnico ha il contratto con il Diavolo in scadenza il 30 giugno 2025: tra meno di sei mesi dunque potrebbe esserci la separazione tra le parti. D’altronde anche il dirigente francese è sotto osservazione e se la stagione dovesse rivelarsi completamente fallimentare un addio non si può certo escludere. Toccherà chiaramente a Gerry Cardinale fare le sue scelte, ma se vuole davvero riconquistare i tifosi del Milan servono decisioni forti e importanti e ripartire da un nuovo Direttore Tecnico, che conosce la Serie A e il mercato internazionale può essere importante.

Giovanni Sartori, però, non è l’unica occasione che il mercato dei dirigenti può offrire al Milan. E’ notizia di qualche giorno fa, infatti, dell’addio all’Atletico Madrid di Andrea Berta, italiano che ha contribuito a rendere grande i Colchoneros di Simeone. Guardando al nostro campionato è ancora libero Igli Tare che di colpi importanti per la Lazio ne ha messi a segno. I profili, dunque, non mancano. La palla ora passa a Gerry Cardinale ai suoi collaboratori.