Theo Hernandez: due errori gravi in Juve-Milan, poi ironizza sui social (FOTO)

Non una grande prestazione di Hernandez in Supercoppa Italiana: l’ex Real Madrid ha anche ironizzato un suo sbaglio nel post-partita.

Il Milan ha sconfitto la Juventus per 2-1 e lo ha fatto dopo una prestazione sicuramente non esaltante, aiutato anche un po’ dalla fortuna. Ma in partite come questa conta vincere. Sergio Conceicao è appena arrivato, ha avuto poco tempo per lavorare, ci sono diversi calciatori non in condizione fisica ottimale, c’era l’assenza di Rafael Leao… Insomma, per adesso accontentiamoci così.

Certamente non si può esaltare la prova di Theo Hernandez, protagonista nel primo tempo di un errore in occasione della rete segnata da Kenan Yildiz e poi nel secondo di una chance da gol clamorosamente sprecata a pochi metri dalla porta. Ha lasciato tutti di sasso il francese quando ha calciato alto con il destro dopo gli sviluppi di un corner. Sembrava più facile segnare che sbagliare, invece… Avrebbe portato i rossoneri sull’1-1 e si sarebbe fatto un po’ perdonare per lo svantaggio, di cui non è comunque unico colpevole.

Milan-Juventus: la storia Instagram di Theo

A Hernandez non manca l’ironia e lo ha dimostrato nel post-partita, quando sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto del suo piede destro inserito dentro un oggetto cilindrico, come per giustificare il suo tiro sballato. Lui scherza, ma i tifosi del Milan si sono molto arrabbiati per la sua prestazione non brillante e per i due errori citati. Dovrà sicuramente fare meglio nelle prossime partite, a partire da quella di lunedì contro l’Inter, dato che sarà la finale con in palio la Supercoppa Italiana.

Theo non sta disputando una stagione da ricordare e deve assolutamente cambiare passo. Forse con Paulo Fonseca non aveva particolarmente legato, però non è solo l’allenatore il problema. Infatti, con l’arrivo di Sergio Conceicao non c’è stata una svolta immediata da parte sua. Il nuovo tecnico dovrà riuscire nell’impresa di farlo tornare quello dei tempi migliori, è un peccato vedere un giocatore con tanto potenziale che non riesce più esprimersi sui livelli che lo avevano consacrato nei primi anni al Milan.