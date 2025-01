Ultim’ora, salta la finale di Supercoppa: forfait pesantissimo

Non giocherà la finale di Supercoppa Italiana: è arrivato l’esito degli esami strumentali, l’annuncio spiazza i tifosi e non solo

Il Milan ha conquistato la finale di Supercoppa Italiana grazie alla clamorosa vittoria contro la Juventus. Clamorosa non per il risultato in sé ma per le modalità: una buona dose di fortuna è stata necessaria per riuscire a ribaltare l’iniziale vantaggio di Yildiz, con un rigore di Pulisic mezzo parato da Di Gregorio e l’autogol di Gatti sul cross di Musah. Lunedì la grande finale contro l’Inter, in un derby che si prevede incandescente.

Sergio Conceicao dovrà probabilmente fare a meno di Rafael Leao almeno per quel che riguarda la formazione titolare: il portoghese, infatti, dovrebbe andare comunque in panchina, e magari trovare qualche minuto a gara in corso se ce ne sarà bisogno o l’occasione. Nel frattempo però è recuperato a pieno Pulisic, protagonista con una prestazione maiuscola per qualità e quantità offerta, e anche Musah. Da valutare le condizioni di Loftus-Cheek, anche lui in tribuna ieri. Problemi seri però anche in casa Inter: a fine primo tempo della semifinale contro l’Atalanta, Inzaghi è stato costretto a sostituire Marcus Thuram per un problema muscolare. Adesso è arrivato l’esito degli esami.

Problemi per l’Inter, l’attaccante salta la finale di Supercoppa

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Si tratta dello stesso infortunio di quello accusato da Leao contro il Verona. Ecco perché, a meno di clamorosi colpi di scena, molto difficili da ipotizzare in questo momento, Thuram non dovrebbe farcela per la finale di Supercoppa contro il Milan. Un’assenza pesante perché parliamo probabilmente di uno degli attaccanti più in forma di tutta Europa.

Simone Inzaghi può contare su buone alternative: Mehdi Taremi non ha iniziato bene questa avventura in Italia ma resta un giocatore di valore che può dare una grossa mano al fianco di Lautaro Martinez. Attenzione però alle sorprese: l’allenatore interista ha a disposizione anche Arnautovic e Correa, ma occhio all’utilizzo anche di un centrocampista in posizione più avanzata, magari Mkhitaryan con l’utilizzo quindi di Zielinski insieme a Barella e Calhanoglu. Insomma, le soluzioni a Inzaghi di certo non mancano e ha varie opzioni. L’Inter ha una rosa lunghissima, piena zeppa di giocatori di altissimo livello, ed è questo, oltre alla forte e chiara identità di gioco, a renderla una delle migliori squadre d’Europa. Al Milan, che l’ha già battuta in campionato, servirà un’impresa (per come è al momento la situazione) per vincere la coppa e portare a casa un risultato che solo poche settimane fa sembrava insperato.