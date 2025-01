Conceicao porta il suo pupillo, che colpo per il Milan

Un giocatore del Porto nel mirino della società rossonera, che potrebbe regalare a Conceicao un paio di nuovi acquisti nel mese di gennaio 2025.

La sessione invernale del calciomercato è iniziata e i tifosi del Milan sperano di veder arrivare qualche volto nuovo in grado di rinforzare adeguatamente la squadra. Sergio Conceicao ha dichiarato di voler prima valutare l’attuale organico, però la sensazione è che qualche innesto arriverà nelle prossime settimane.

Difficile che la dirigenza intervenga con investimenti “pesanti”, molto dipenderà anche da eventuali cessioni, importanti pure il discorso liste. Non mancano dei giocatori che teoricamente non sono incedibili e che in caso di buona offerta potrebbero lasciare Milanello. Il centrocampo è un reparto nel quale si potrebbe verificare l’ingaggio di un nuovo calciatore, ma attenzione anche alle fasce offensive. Noah Okafor e Samuel Chukwueze non hanno convinto in questi mesi, pertanto la loro permanenza è tutt’altro che certa.

Calciomercato Milan, un rinforzo dal Porto per Conceicao?

Per quanto concerne la mediana, il nome nuovo fatto in questi giorni è quello di Samu Costa, 24enne in forza al Maiorca valutato 15-18 milioni di euro e finito anche nel mirino anche dell’Atletico Madrid. Un buon centrocampista che potrebbe rappresentare un’aggiunta utilissima a un reparto che ha appena recuperato Ismael Bennacer e che ha comunque necessità di essere migliorato, dato che Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah non sono stati particolarmente all’altezza in questi mesi.

Ovviamente, non manca qualche giocatore del Porto tra quelli che Conceicao vorrebbe nel suo Milan. Uno particolarmente gradito è Pepê, esterno offensivo brasiliano in possesso del passaporto italiano. Il 24 febbraio compirà 28 anni e ha un contratto che scade a giugno 2027. Il destro è il suo piede preferito, può agire sia sulla corsia destra che su quella sinistra: è molto duttile tatticamente. In questa stagione 15 presenze, 5 gol e 4 assist.

Il Porto lo aveva comprato nel 2021 dal Gremio per 15 milioni e adesso valuta il cartellino 25-30 milioni. Operazione non facile, quella dei Dragoes è sempre una bottega molto cara. Vedremo se il Milan farà un tentativo per portare Pepê in maglia rossonera durante questa finestra invernale del calciomercato. Il brasiliano potrebbe essere un buon rinforzo per le corsie offensive, con Conceicao ha già lavorato e questo potrebbe aiutare il suo inserimento in squadra, eventualmente.