Dubbio Leao per Inter-Milan: l’annuncio di Conceicao

Ecco tutta la verità su Rafa Leao. C’è l’annuncio di Sergio Conceicao nel corso della conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan

La finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Sergio Conceicao rischia seriamente di avere inizio senza due dei giocatori più attesi.

Sia Marcus Thuram che Rafa Leao, infatti, sono a rischio. Il tecnico dei nerazzurri non ha chiuso, però, alla possibilità di recuperare in extremis il francese, anche se non verranno presi rischi. Anche il mister portoghese, in conferenza stampa, ha parlato del suo attaccante. L’ex Porto non si è voluto sbilanciare più di tanto, ma la sensazione è che alla fine Rafa Leao ci sarà e siederà in panchina contro i nerazzurri: “Valutiamo e vediamo. Certamente non avrà i 90 minuti, ma prima devo capire se è disponibile. Pomeriggio abbiamo allenamento e domani vedrete“, parole queste di Conceicao con cui, di fatto, rimanda tutto all’allenamento che si svolgerà fra qualche ora, quello di rifinitura che spazzerà via ogni tipo di dubbio.

Nel pomeriggio, dunque, sapremo tutta la verità. Leao, però, dovrebbe lavorare in gruppo, così da poter essere convocato. E’ questo il piano del Milan. Presto capiremo se ci sarà qualche intoppo o se Sergio Conceicao potrà davvero disporre del connazionale, almeno per la panchina.

Milan, diversi dubbi di formazione: Conceicao pronto a cambiare

Con l’ultimo allenamento, inoltre, si attendono segnali positivi anche da parte di Ruben Loftus-Cheek, che ha già lavorato con i compagni.

Domani così potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe, permettendo a Sergio Conceicao di avere più scelte. La formazione, però, non dovrebbe discostarsi tanto da quella vista contro la Juventus. Ma ci saranno ovviamente dei cambi: Yunus Musah, ad esempio, si è meritato l’occasione di partire dall’inizio. Potrebbe accadere lo stesso per Matteo Gabbia, dopo il salvataggio miracoloso nel finale col tacco, con cui ha evitato i calci di rigore.

Un altro cambio potrebbe essere legato a Tammy Abraham. L’inglese è entrato bene, con la giusta intensità, nonostante la febbre e spera di strappare una maglia da titolare. Chissà che Sergio Conceicao non stia pensando di riproporre un Milan a due punte, con l’ex Roma vicino ad Alvaro Morata. E’ stata questa, d’altronde, la mossa a sorpresa, con la quale Paulo Fonseca ha fermato Simone Inzaghi. L’ultimo allenamento servirà a sciogliere tutti questi dubbi, che non sono certo pochi.