Il messaggio è straziante: tifosi di Schumacher in lacrime

La Ferrari ha divulgato un bel messaggio per Michael Schumacher: i tifosi della scuderia di Maranello hanno apprezzato molto le parole usate.



La fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo sono sempre dei momenti un po’ particolari per gli appassionati di F1, soprattutto se fan di Michael Schumacher e della Ferrari. Il 29 dicembre ricorre il brutto anniversario dell’incidente sulla pista da sci di Meribel (avvenuto nel 2013) e il 3 gennaio c’è il compleanno del sette volte campione del mondo.

A distanza di tanti anni ancora non si conoscono le condizioni di salute attuali dell’ex pilota, protetto in maniera totale dalla sua famiglia e dai suoi cari. È stato deciso di non fornire aggiornamenti ufficiali e tale decisione va rispettata, anche se non manca qualcuno che prova a speculare sulla situazione del tedesco. E c’è stata anche una causa nei confronti di un’ex guardia di sicurezza, che assieme ad altri complici ha cercato di estorcere denaro alla famiglia Schumacher in cambio della non diffusione di foto, video e cartelle cliniche riguardanti il campione.

F1, Michael Schumacher: il messaggio della Ferrari

Il 3 gennaio la leggenda della Formula 1 ha compiuto 56 anni e non sono mancati i messaggi da parte di tanti appassionati sui social network. Anche chi magari non lo tifava, ne riconosceva comunque il talento e la forza, quindi sono moltissimi coloro che hanno deciso di dedicare un pensiero a Schumi.

E non poteva mancare un messaggio da parte della Ferrari, la scuderia alla quale è rimasto legato per buona parte della sua carriera e con la quale si è laureato campione del mondo per cinque anni di fila (2000-2004). “Sempre nei nostri cuori. Tanti auguri, Michael” recita il post pubblicato sui social network con annessa foto dell’ex pilota a Maranello assieme alla Ferrari F310, la prima che ha guidato nel 1996. Tantissimi i commenti di tifosi che hanno voluto scrivere qualcosa per Schumacher.

Pure i profili ufficiali della F1 hanno celebrato il tedesco: “Buon compleanno Michael. Il sette volte campione compie oggi 56 anni: sempre nei nostri pensieri“. Altre belle parole che hanno scatenato commenti positivi da parte degli appassionati di questo sport. L’affetto nei confronti di Schumi è rimasto immutato e continuerà ad essere così, sperando che un giorno arrivi anche una notizia positiva sulle sue condizioni di salute. Incrociamo le dita.