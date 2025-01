Milan, che mazzata: salta una cessione, niente tesoretto

Il riscatto a fine stagione rischia di saltare: mossa a sorpresa del club che sta riflettendo sulla possibilità di rispedirlo al Milan a giugno

Da pochi giorni è iniziata la sessione di mercato di gennaio. Per adesso il Milan non ci pensa: o meglio, lo fa ma non in maniera così approfondita, perché prima c’è da giocare una finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Una derby che si preannuncia incandescente: un inizio niente male per Sergio Conceicao, che si ritroverà di fronte la sua ex squadra da calciatore dopo aver affrontato la Juventus.

La vittoria del torneo sarebbe una straordinaria carica di adrenalina per il Milan, che ha assolutamente bisogno di una svolta dal punto di vista mentale dopo un inizio di stagione difficile con Fonseca. Il matrimonio non ha funzionato: le responsabilità del tecnico ci sono ma sono molto più gravi quelle di dirigenza, che non ha saputo costruire una rosa adatta alle sue idee, e dei calciatori. Quindi la scelta di cambiare, e ora si spera anche in un supporto per quanto riguarda il calciomercato. La squadra avrebbe bisogno di innesti in ogni reparto, ma si guarda anche alle cessioni. Qualcosa può succedere fin da subito, altrimenti ogni discorso verrà rimandato in estate.

Sorpresa Milan, c’è un riscatto a rischio

Il Milan spera di accumulare un po’ di soldi dalle cessioni, in particolar modo dai riscatti. Ce ne sono un bel po’ in giro per l’Italia: nessuno di questi prevede cifre enormi, ma messe insieme potrebbero permettere alla società di mettere insieme un bel gruzzoletto da reinvestire. Ce n’è uno in particolare che solo poche settimane fa sembrava scontato ma adesso può essere a rischio.

Fra i giocatori ceduti in prestito che stanno facendo meglio c’è Davis Vasquez, il portiere passato in prestito all’Empoli dopo l’esperienza, lo scorso anno, all’Ascoli. I toscani, protagonisti di un’ottima prima parte di stagione, hanno la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per meno di un milione: a sorpresa, però, stando alle ultime indiscrezioni, la società di Corsi starebbe riflettendo sulla possibilità di non esercitare l’opzione. C’è ancora tanto tempo per pensarci: fino ad ora, Vasquez è stata un’autentica rivelazione, ma è chiaro che il club può avere altre idee o altre strategie. Una cosa è certa: se dovesse continuare così, per il Milan non sarebbe un problema, nel caso, trovargli una nuova sistemazione; anzi, magari anche ad un prezzo più alto di quello pattuito con l’Empoli. Sotto sotto, quindi, non sarebbe uno scenario così brutto.