Rashford al Milan, alle giuste condizioni un’operazione da fare: ecco perché

Rashford proposto al Milan, ma al momento nessuna trattativa: la società rossonera farebbe bene ad approfittarne?

I tifosi milanisti sono impazienti di vedere quali mosse farà la dirigenza in questa sessione invernale del calciomercato. A Sergio Conceicao farebbero certamente comodo alcuni rinforzi e, anche in base a quelle che saranno le cessioni, è possibile che vedremo uno-due volti nuovi nelle prossime settimane.

Il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha raccontato che il Manchester United ha offerto Marcus Rashford anche al Milan. Il giocatore non rientra nel progetto tecnico di Ruben Amorim e può lasciare i Red Devils con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche se oggi non risulta esserci una negoziazione in corso per il trasferimento a Milano, sarà interessante vedere se ci sarà qualche sviluppo concreto nei prossimi giorni. Sulla carta, il 27enne inglese non è il tipo di profilo che rientra nella politica rossonera e saremmo stupiti di vederlo a Milanello, però non bisogna mai escludere nulla al 100%.

Calciomercato Milan, i pro di Rashford in rossonero

Diciamo che avere la possibilità di prendere in prestito con diritto di riscatto un calciatore del livello di Rashford è sempre qualcosa da valutare. Chiaramente, bisogna capire bene le condizioni economiche del prestito. Il tema stipendio è fondamentale e sembra che il Manchester United abbia dato disponibilità a partecipare al pagamento di una parte dell’importo che corrisponde al suo attaccante.

Il nazionale inglese percepisce un ingaggio netto annuo da circa 10 milioni di euro più bonus, una cifra decisamente importante. Per metà stagione i Red Devils l’hanno già pagato, resterebbe l’altra metà sulla quale trovare un accordo. Il giocatore non sembra interessato a un trasferimento in Arabia Saudita, quindi al momento va scartata l’ipotesi di vederlo calpestare i campi della Saudi Pro League, nonostante le richieste già arrivate in questo periodo.

Rashford vuole giocare in Europa e sarebbe un grande colpo per il Milan. Anche averlo in squadra per soli sei mesi sarebbe utile per l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League, andare avanti in quella attuale e cercare anche di vincere la Coppa Italia. Nei suoi anni al Manchester United ha totalizzato 138 gol e 63 assist in 426 presenze. Da dire che i Red Devils non stanno attraversando le loro stagioni migliori, quindi il classe 1997 non è il contesto perfetto per esprimere tutto il suo potenziale. Comunque, due stagioni fa è stato in grado di arrivare a quota 30 gol e 9 assist. In sei stagioni è andato in doppia cifra.

Può giocare esterno sinistro, seconda o prima punta. Tatticamente è adattabile a più moduli e le sue qualità sono indiscutibili. Non è sempre stato impeccabile in termini di comportamento, però lasciare Manchester e approdare a Milano alla corte di un allenatore come Conceicao potrebbe aiutarlo a maturare sotto questo punto di vista.

Se il Milan ha davvero la possibilità di prendere Rashford a condizioni vantaggiose, dovrebbe farlo. I giocatori forti meglio averli nella propria squadra che lasciarli alle altre. Vero che potrebbe nascere un po’ di dualismo con Rafael Leao, però al portoghese potrebbe fare bene avere un po’ di sana concorrenza. I due possono anche convivere in campo. In un modulo 4-3-3, usato da Conceicao contro la Juventus in Supercoppa Italiana, potrebbe esserci Leao esterno sinistro con Marcus centravanti. L’allenatore rossonero sarebbe ben felice di avere l’inglese nel suo gruppo.