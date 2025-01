Tradimento Juve per andare al Milan: decisione clamorosa

Rivali in campo e protagoniste anche sul mercato, per Juventus e Milan si prospetta un gennaio davvero impegnativo su più fronti. Intanto per i tifosi sembrano non esserci dubbi…

La recente sfida nella semifinale di Supercoppa Italiana con la vittoria del Milan in rimonta sulla Juventus, è stata la prima di gennaio tra le due squadre che si ritroveranno contro anche il prossimo 18 gennaio nel match di ritorno in campionato.

Un mese, quello appena iniziato, nel quale rossoneri e bianconeri saranno protagonisti anche sul mercato. Sicuri i nuovi acquisti per la Juventus che deve prendere un nuovo difensore per sostituire Bremer e anche un altro attaccante dopo il nuovo ko per Milik. Il Milan, invece, attende il verdetto di Conceicao sull’attuale organico prima di procedere con possibili innesti che potrebbero arrivare soprattutto in attacco, reparto nel quale non sono affatto da escludere le cessioni di Jovic e Okafor.

Oltreché sui nuovi arrivi, c’è anche una questione rinnovi prioritaria sia alla Juventus che al Milan. I bianconeri sono alle prese con la trattativa per il possibile prolungamento di Vlahovic, stessa situazione per il Milan, al lavoro da tempo sui rinnovi di Maignan e Hernandez.

Vlahovic al Milan e Hernandez alla Juve, la scelta è netta

Le trattative per i rispettivi rinnovi non arrivano certo in un momento facile sia per Vlahovic quanto per Hernandez, protagonisti in negativo anche nella semifinale di Supercoppa. Il serbo si è divorato il gol del possibile 2-0 per i suoi a inizio ripresa mentre Hernandez, dopo l’errore di piazzamento che ha favorito Yildiz sulla rete del vantaggio bianconero, ha fallito una clamorosa occasione per l’1-1 con un tiraccio sopra la traversa a due passi da Di Gregorio.

Considerati i rinnovi di contratto in standby, Calciomercato.it ha proposto un sondaggio ai suoi follower su X, chiedendo loro di rispondere a un curioso quesito ovvero quale di mercato sarebbe migliore tra Vlahovic al Milan o Hernandez alla Juve.

Il responso è stato piuttosto chiaro. Il 62,2% dei votanti ha dato la sua preferenza a un approdo dell’attaccante serbo in rossonero, un’ipotesi che surclassa la seconda opzione con Hernandez in bianconero, scelta con il 37% dei consensi. Una scelta che non sorprendente, considerate le attuali difficoltà dell’attacco del Milan con i due centravanti Morata e Abraham non in grado, al momento, di garantire quel numero di gol necessari per risollevare le sorti di una squadra in grande difficoltà in campionato.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Rinnovo in stand-by con #Milan e #Juventus, futuro in bilico per #TheoHernandez e #Vlahovic: quale sarebbe il colpo migliore? 👀 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 3, 2025

Vedremo se con Conceicao ci sarà l’attesa svolta in avanti. Non è escluso che il nuovo allenatore rossonero possa affidarsi anche a un nuovo schema con il classico 4-4-2 e il doppio centravanti a formare il reparto offensivo. Morata e Abraham hanno giocato dal 1′ in due partite con Fonseca, nel Derby di campionato vinto 2-1 con l’Inter e nel 3-0 contro il Lecce.