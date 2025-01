Via dal Milan per un prezzo ‘ridicolo’: tifosi sconvolti

Il calciomercato rossonero s’infiamma e, adesso, il club di Via Aldo Rossi è pronto ad avanzare verso una cessione con lo sconto

Un successo, a tratti, inaspettato. L’esordio di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan è coinciso con la vittoria sulla Juventus, in una rocambolesca semifinale di Supercoppa italiana.

Il tecnico portoghese è riuscito a ribaltare la gara, lasciando solo le briciole alla squadra di Thiago Motta. In attesa di scendere in campo per la finale con l’Inter, ora, in casa rossonera si pensa già al mercato, alle mosse che risulteranno decisive per rinforzare la rosa di Conceicao. In tal senso le scelte del neo tecnico sembrerebbero già molto diverse da quelle studiate dall’ormai ex, Paulo Fonseca. Il Milan potrebbe regalarsi presto un nuovo laterale. Le prestazioni di Emerson Royal hanno disatteso le aspettative e, in quel di Via Aldo Rossi, si pensa a come rinforzare le corsie esterne.

Non è poi da escludere che davanti ad una ghiotta occasione di mercato già a gennaio possa arrivare un nuovo centrocampista, in attesa del ritorno alla forma migliore di Bennacer. Gli investimenti, però, riguarderanno inevitabilmente anche le uscite. E c’è un giocatore in particolare che parrebbe in rampa di lancio per abbandonare Milanello entro fine mese: la dirigenza di Via Aldo Rossi è pronta ad accontentare Conceicao.

Milan, clamoroso addio: via subito con lo sconto

‘Fichajes.net’ rivela quella che potrebbe essere la primissima operazione di mercato del mese di gennaio. La dirigenza di Via Aldo Rossi starebbe – insieme a Conceicao – decidendo per un clamoroso addio, già nelle prossime settimane.

Si tratta di Yunus Musah, poliedrico centrocampista statunitense arrivato in quel di Milanello per oltre 21 milioni di euro un anno e mezzo fa, potrebbe avere le valigie in mano. Pare infatti che Coinceicao non lo ritenga una priorità. Nonostante la rete del 2-1 contro la Juve propiziata da un cross del 22enne di New York, la dirigenza di Via Aldo Rossi avrebbe intenzione di cercare immediatamente una nuova sistemazione a Musah.

Il classe 2002 ha collezionato, quest’anno, 18 presenze con 2 assist vincenti in appena 823′. Un bottino magro che, con Conceicao in panchina rischia di ridursi ulteriormente. Pare, poi, che i vertici rossoneri stiano pensando di accettare una proposta di 15 milioni di euro. Uno ‘sconto’ importante, guardando sia all’età che a quanto ha speso il ‘Diavolo’ nell’estate 2023.