Addio Abraham in estate, il nuovo bomber arriva dalla Serie A

Il Milan guarda in Serie A per il proprio attacco in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino un altro centravanti presente in Serie A.

A fare posto al nuovo acquisto in attacco potrebbe essere Tammy Abraham con l’attaccante inglese che dovrebbe fare ritorno alla Roma in vista della prossima estate.

Giunto al Milan in prestito secco durante la scorsa estate, Tammy Abraham difficilmente resterà in rossonero in vista della prossima stagione. L’attaccante, di proprietà della Roma, ha un ingaggio ritenuto troppo oneroso dal Milan e con ogni probabilità non verrà acquistato a titolo definitivo. La dirigenza è quindi al lavoro per cercare un nuovo centravanti da portare in rosa ed un nome che piace molto arriva dalla Serie A.

Calciomercato, il Milan guarda in Serie A per rinforzare il proprio attacco

Santiago Castro è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri guardano con attenzione all’attaccante argentino per la prossima estate con la punta che sta facendo bene agli ordini di Vincenzo Italiano in questa prima parte di campionato.

Classe 2004, la punta argentina sta dimostrando di avere ottime qualità con grandi margini di miglioramento. Acquistato dal Bologna per una somma intorno ai 13 milioni di euro proprio un anno fa, il centravanti argentino ha visto già raddoppiare la sua valutazione in questi 12 mesi passati in rossoblu. L’addio di Zirkzee e l’arrivo di Italiano in panchina hanno regalato maggiore spazio al giovane attaccante che sta prendendo il peso dell’attacco rossoblu sulle proprie spalle.

Nonostante la giovane età il centravanti sta mostrando una grande personalità oltre a buone doti tecniche. Un profilo che piace e molto al Milan pronto a fare un tentativo in vista della prossima estate. A favorire l’affare potrebbe esserci il riscatto di Tommaso Pobega, fissato intorno ai 10 milioni di euro durante la scorsa estate. Non è da escludere che il Milan possa proporre uno scambio andando a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista più 16-18 milioni di euro.

Un affare non semplice però per il Milan che dovrà fare i conti con la concorrenza di diversi club a partire dall’Inter. I nerazzurri vedono nell’attaccante del Bologna il possibile sostituto di Lautaro Martinez in ottica futura. L’idea dell’Inter è quella di prendere l’attaccante dei rossoblu in estate e far crescere almeno un anno il giocatore al fianco del più esperto argentino.