Colpo Milan a gennaio, l’annuncio di Ibra: tutto confermato

L’annuncio di Ibrahimovic da Riyad prima della finale di Supercoppa: tutto confermato, cosa succederà in questo mercato

Il Milan scenderà in campo a breve per affrontare l’Inter in questa finale di Supercoppa Italiana. I rossoneri hanno la possibilità di portare a casa un trofeo ma per superare i nerazzurri servirà un’impresa, molto più di quella fatta in campionato qualche mese fa: i rossoneri vivono una situazione di grande difficoltà, hanno cambiato guida tecnica da poco e ci sono molti infortunati o giocatori non al top.

Zlatan Ibrahimovic ha parlato prima della partita ai microfoni di Sportmediaset e ha toccato vari temi, iniziando ovviamente da questa importante partita: “L’adrenalina c’è, ma era più bello essere in campo. Giocare a calcio è la più bella cosa. Ora sto facendo esperienza da dirigente ma la carica c’è“. Come sta reagendo la squadra al cambio di allenatore, da Fonseca a Conceicao: “La squadra sta reagendo bene, c’è energia e armonia, tutti sono carichi e stanno facendo un grande lavoro. Il nuovo mister è arrivato da poco ma stanno accettando la cosa molto bene. Io faccio più abbracci, Conceicao più bastoni: sennò viceversa, e se non basta lui arrivo io“.

Ibrahimovic prima della finale, l’annuncio sul mercato

Ibrahimovic sa cosa significa giocare un derby e, soprattutto, sa quanto è importante vincerli: “I giocatori hanno l’esperienza dei derby, che è sempre speciale, è più di una partita. Devi essere concentrato, sotto controllo e avere voglia di vincere. Noi abbiamo fatto di tutto per essere qua, devi vincere e basta: non ci sono scuse“.

Si passa poi al tema mercato, molto caldo in questo periodo visto che siamo a gennaio. Ibrahimovic ha confermato la solita versione, e cioè che il club è attento e vigile: “L’eventuale vittoria di Supercoppa non cambierà tanto, stiamo valutando situazioni di mercato. Qualcosa succederà. Ruolo? Parleremo con l’allenatore, che è troppo concentrato sulla finale. C’è sempre un piano e una strategia, ed è tutto sotto controllo“. Insomma, il Milan farà qualche acquisto: adesso non ci sono più dubbi. Parte dalla panchina Leao, che non è al meglio della condizione, ma…: “Quando entri in campo non senti più niente, ti arrivi carica e adrenalina, il dolore non si sente anche se giochi con una sola gamba. Questo lo sentirà Leao, chi entrerà e chi giocherà dall’inizio“.