Finale Supercoppa Italiana, Inter-Milan: le probabili formazioni del derby

Oggi si gioca il derby di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: vediamo quali dovrebbero essere le scelte di Inzaghi e Conceicao.

La giornata della finale tra Inter e Milan è arrivata: alla Kingdom Arena di Riyad c’è in palio la Supercoppa Italiana. Le due squadre di sono già giocate il trofeo in Arabia Saudita, nella stessa città, nel gennaio 2023: allora i nerazzurri ebbero la meglio vincendo con un netto 3-0. I rossoneri vorranno prendersi una rivincita e sperano di vincere il secondo derby di fila, essendosi assicurati già quello di campionato.

La squadra di Sergio Conceicao non arriva a questa partita nella migliore condizione possibile, c’è più di un giocatore che non è al 100% della forma. Rafael Leao ha recuperato, però solo per la panchina. Ci sarà anche Ruben Loftus-Cheek, assente nella semifinale vinta contro la Juventus. Matteo Gabbia ha accusato dei sintomi influenzali, però dovrebbe essere almeno in panchina. Ovviamente, non saranno presenti Noah Okafor e Samuel Chukwueze, neppure convocati a causa dei rispettivi infortuni. Anche Simone Inzaghi non ha l’organico completo: Francesco Acerbi e Benjamin Pavard out, mentre Marcus Thuram e Joaquin Correa sono acciaccati e andranno in panchina.

Le scelte di Simone Inzaghi e Sergio Conceicao

Per quanto riguarda le formazioni, non dovrebbero esserci sorprese particolari. Inzaghi schiererà la sua Inter con il consueto 3-5-2. In porta Yann Sommer, davanti al quale agirà il terzetto difensivo composto da Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo Denzel Dumfries e Federico Dimarco saranno gli esterni, mentre Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrik Mkhitaryan agiranno internamente. Ad affiancare Lautaro Martinez dovrebbe esserci Mehdi Taremi.

C’è qualche incertezza sul modulo con il quale Conceicao schiererà il Milan. Potrebbe partire con il 4-3-3, come contro la Juventus. Mike Maignan tra i pali, confermati anche Emerson Royal, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez in difesa. A centrocampo dovremmo vedere Yunus Musah con i titolarissimi Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Alex Jimenez e Christian Pulisic saranno gli esterni offensivi, con Alvaro Morata prima punta.

SUPERCOPPA ITALIANA, INTER-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barelli, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, L. Martinez.

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Jimenez, Morata, Pulisic.